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Фильмография
Жан Мартен
Jean Martin
Киноафиша
Персоны
Жан Мартен
Жан Мартен
Jean Martin
Дата рождения
6 марта 1922
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
2 февраля 2009
Карьера
Актер
Место рождения
Париж, Франция
Популярные фильмы
8.1
Битва за Алжир
(1966)
7.8
Король и птица
(1980)
7.4
Меня зовут Никто
(1973)
Фильмография Жан Мартен
Жанр
Все
Биография
Боевик
Вестерн
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Фэнтези
Год
Все
1980
1975
1973
1966
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
7.8
Король и птица
Le roi et l'oiseau
фэнтези
1980, Франция
6.7
Мессия
Il messia
биография, исторический
1975, Франция / Италия
6.9
Страх над городом
Peur sur la ville
боевик, криминал, драма
1975, Франция / Италия
7.4
Меня зовут Никто
Il mio nome è Nessuno
вестерн, комедия
1973, Италия / Франция / Германия
8.1
Битва за Алжир
La battaglia di Algeri
драма, военный
1966, Италия / Алжир
Смотреть трейлер
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