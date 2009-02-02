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Жан Мартен
Жан Мартен Jean Martin
Киноафиша Персоны Жан Мартен

Жан Мартен

Jean Martin

Дата рождения
6 марта 1922
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
2 февраля 2009
Карьера
Актер
Место рождения
Париж, Франция

Популярные фильмы

Битва за Алжир 8.1
Битва за Алжир (1966)
Король и птица 7.8
Король и птица (1980)
Меня зовут Никто 7.4
Меня зовут Никто (1973)

Фильмография Жан Мартен

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 5 Актер 5
Король и птица 7.8
Король и птица Le roi et l'oiseau
фэнтези 1980, Франция
Мессия 6.7
Мессия Il messia
биография, исторический 1975, Франция / Италия
Страх над городом 6.9
Страх над городом Peur sur la ville
боевик, криминал, драма 1975, Франция / Италия
Меня зовут Никто 7.4
Меня зовут Никто Il mio nome è Nessuno
вестерн, комедия 1973, Италия / Франция / Германия
Битва за Алжир 8.1
Битва за Алжир La battaglia di Algeri
драма, военный 1966, Италия / Алжир
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