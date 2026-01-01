Оповещения от Киноафиши
Дамы и господа, спокойной ночи!

Дамы и господа, спокойной ночи!

Signore e signori, buonanotte 18+
О фильме

Нам предлагают насладиться прямым эфиром идиотского канала 3TG в компании неотразимого ведущего. Сегодня в программе: выпуск новостей с сосредоточенным ковырянием в носу; урок английского языка со стриптизом и смертоубийством; телефильм «Бомба» о комиссариате городка Монтенеро, где раздается зловещие тиканье; познавательное интервью с профессором Шмидтом, предлагающим здоровый каннибализм в качестве средства от перенаселения; драматическая история генерала, пропустившего военный парад из-за аварии в санузле, а также увлекательное игровое шоу «Злой Рок-ометр», победителя которого ждет смерть от электрошока!

Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 28 октября 1976
Дата выхода
28 октября 1976 Италия
Производство Cooperativa 15 Maggio
Другие названия
Signore e signori, buonanotte, Buenas noches, señoras y señores, Goodnight, Ladies and Gentlemen, Kyries kai kyrioi, kalinyhta sas, Kyries kai kyrioi, kalispera sas!, Mesdames et messieurs bonsoir, Senhoras e Senhores, Boa Noite, Señoras y señores, buenas noches, Дамы и господа, спокойной ночи!, Лека нощ, дами и господа, Пані та панове, доброї ночі!
Режиссер
Этторе Скола
Этторе Скола
Марио Моничелли
В ролях
Марчелло Мастроянни
Марчелло Мастроянни
Уго Тоньяцци
Нино Манфреди
Витторио Гассман
Все актеры и съемочная группа
6.7
