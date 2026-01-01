Отзывы о фильме
Нам предлагают насладиться прямым эфиром идиотского канала 3TG в компании неотразимого ведущего. Сегодня в программе: выпуск новостей с сосредоточенным ковырянием в носу; урок английского языка со стриптизом и смертоубийством; телефильм «Бомба» о комиссариате городка Монтенеро, где раздается зловещие тиканье; познавательное интервью с профессором Шмидтом, предлагающим здоровый каннибализм в качестве средства от перенаселения; драматическая история генерала, пропустившего военный парад из-за аварии в санузле, а также увлекательное игровое шоу «Злой Рок-ометр», победителя которого ждет смерть от электрошока!
|28 октября 1976
|Италия