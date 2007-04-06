О персоне
Фильмография
Награды
Луиджи Коменчини
Luigi Comencini
Луиджи Коменчини
Луиджи Коменчини
Luigi Comencini
Дата рождения
8 июня 1916
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
6 апреля 2007
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
7.7
Все по домам
(1960)
7.6
Игры в карты по-научному
(1972)
7.1
Верхом на тигре
(1961)
Фильмография Луиджи Коменчини
6.9
Кот
Il gatto
комедия
1977, Италия
6.7
Дамы и господа, спокойной ночи!
Signore e signori, buonanotte
комедия
1976, Франция / Италия
7
Преступление во имя любви
Delitto d'amore
драма
1974, Италия
6.6
Боже, как низко я пала!
Mio Dio come sono caduta in basso!
комедия
1974, Италия
7.6
Игры в карты по-научному
Lo Scopone scientifico
драма, комедия
1972, Италия
6.9
Невеста Бубе
La Ragazza di Bube
драма
1964, Франция / Италия
7.1
Верхом на тигре
A cavallo della tigre
комедия, драма
1961, Италия
7.7
Все по домам
Tutti a casa
драма, военный
1960, Италия / Франция
6.5
Знак Венеры
Il segno di Venere
драма, мелодрама, комедия
1955, Италия
6.9
Хлеб, любовь и фантазия
Pane, amore e fantasia
комедия, мелодрама
1953, Италия
