Луиджи Коменчини Luigi Comencini
Луиджи Коменчини

Дата рождения
8 июня 1916
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
6 апреля 2007
Карьера
Сценарист, Режиссер

Популярные фильмы

Все по домам 7.7
Все по домам (1960)
Игры в карты по-научному 7.6
Игры в карты по-научному (1972)
Верхом на тигре 7.1
Верхом на тигре (1961)

Фильмография Луиджи Коменчини

Жанр
Год
Кот 6.9
Кот Il gatto
комедия 1977, Италия
Дамы и господа, спокойной ночи! 6.7
Дамы и господа, спокойной ночи! Signore e signori, buonanotte
комедия 1976, Франция / Италия
Преступление во имя любви 7
Преступление во имя любви Delitto d'amore
драма 1974, Италия
Боже, как низко я пала! 6.6
Боже, как низко я пала! Mio Dio come sono caduta in basso!
комедия 1974, Италия
Игры в карты по-научному 7.6
Игры в карты по-научному Lo Scopone scientifico
драма, комедия 1972, Италия
Невеста Бубе 6.9
Невеста Бубе La Ragazza di Bube
драма 1964, Франция / Италия
Верхом на тигре 7.1
Верхом на тигре A cavallo della tigre
комедия, драма 1961, Италия
Все по домам 7.7
Все по домам Tutti a casa
драма, военный 1960, Италия / Франция
Знак Венеры 6.5
Знак Венеры Il segno di Venere
драма, мелодрама, комедия 1955, Италия
Хлеб, любовь и фантазия 6.9
Хлеб, любовь и фантазия Pane, amore e fantasia
комедия, мелодрама 1953, Италия
