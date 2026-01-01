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7.0
Киноафиша
Фильмы
Поход на Рим
7.0
Поход на Рим
, 1963
Marcia su Roma, La
Франция, Италия / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Награды
Похожие
Места съёмок
7.0
В ролях
Витторио Гассман
Domenico Rocchetti
Уго Тоньяцци
Umberto Gavazza
Роже Анен
Capitano Paolinelli
Марио Брега
Mitraglia
Анжела Луче
La contadina
Жерар Ландри
Captain of the Italian Army
Alberto Vecchietti
Molinello
Claudio Perone
Antonio Cannas
Zofreghin
Джампьеро Альбертини
Cristoforo
Режиссер
Дино Ризи
Сценарист
Этторе Скола
,
Адженоре Инкроччи
,
Руджеро Маккари
,
Сандро Континенца
,
Ghigo De Chiara
Композитор
Марчелло Джомбини
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция / Италия
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
1963
Премьера в мире
20 декабря 1962
Дата выхода
20 декабря 1962
Италия
1 декабря 1964
СССР
Производство
Fair Film, Orsay Films
Другие названия
La marcia su Roma, La marcha sobre Roma, La marche sur Rome, March on Rome, A Marcha sobre Roma, Marsch op Rome, Marșul asupra Romei, Marsz na Rzym, Opasne krivine, Római menetelés, Поход на Рим, Походът към Рим
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Рейтинг фильма
7.0
Оцените
13
голосов
7.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
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