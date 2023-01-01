Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "На солнце, вдоль рядов кукурузы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Присутствие духа Присутствие духа
Киноафиша Фильмы Присутствие духа Присутствие духа, 1999: актеры и роли
Presence of Mind Присутствие духа 1999 / США
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Присутствие духа, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Антони Алой Antoni Aloy
В ролях
Харви Кейтель Харви Кейтель Harvey Keitel Нило Мур Nilo Mur Сэди Фрост Сэди Фрост Sadie Frost Лорен Бэколл Лорен Бэколл Lauren Bacall Джек Тейлор Jack Taylor Элла Джонс Элла Джонс Ella Jones
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Эскортница
Эскортница
2023, Россия, драма
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши