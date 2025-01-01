Ленивый школьник Митя активно придерживается позиции, что все можно сделать завра. Поэтому, когда слышится радио побудки в школу, он отключает будильник и приемник, и продолжает видеть свой седьмой сон. Пока ребята из класса сдают нормы БГТО, Митю уводят в страну Ленивию ожившие подушка и матрац. Также оживший маленький будильник побежал в другую страну Спортландию, где просит мяч, гантели, ракетки и гимнастического коня забрать Митю из палаты лодырей. Но не все так просто. Представители Ленивии не хотят отдавать мальчика Спортландии, и поэтому между ними начинается нешуточное сражение.