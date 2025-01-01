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Киноафиша Фильмы Спортландия

Спортландия

Sportlandiya 18+
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О фильме

Ленивый школьник Митя активно придерживается позиции, что все можно сделать завра. Поэтому, когда слышится радио побудки в школу, он отключает будильник и приемник, и продолжает видеть свой седьмой сон. Пока ребята из класса сдают нормы БГТО, Митю уводят в страну Ленивию ожившие подушка и матрац. Также оживший маленький будильник побежал в другую страну Спортландию, где просит мяч, гантели, ракетки и гимнастического коня забрать Митю из палаты лодырей. Но не все так просто. Представители Ленивии не хотят отдавать мальчика Спортландии, и поэтому между ними начинается нешуточное сражение.

Страна СССР
Продолжительность 16 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 23 марта 1958
Дата выхода
23 марта 1958 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Sportlandiya, Sportlandia, Спортландия
Режиссер
Александр Иванов
Александр Иванов
В ролях
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Мария Виноградова
Елена Понсова
Серафим Аникеев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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