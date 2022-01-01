Ой, ребята, та-ра-ра, 1992

Старичок живет одинокой жизнью в своей небольшой избушке. Живет наш герой праздной жизнью: за хозяйством присматривает, свои небольшие земляные владения исправно засевает, ухаживает за урожаем и горя не знает.

Но однажды, встретился на его пути могучий лесной житель – огромный коричневый медведь. Опасный зверь разозлился на мужика, ведь тот своими засевами помешал наслаждаться медведю отдыхом и распевать на всю опушку песни. Чтобы успокоить разбушевавшегося косолапого, старик предлагает мишке работать сообща. Решением, которое устраивает обеих сторон, постановлено: корешки реп после дохода урожая достаются мужику, а медведь довольствуется вершками. Хитрость главного героя не знает границ, и по итогу один из них останется с носом.