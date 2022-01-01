Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Тибра" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ой, ребята, та-ра-ра Ой, ребята, та-ра-ра
Киноафиша Фильмы Ой, ребята, та-ра-ра

Ой, ребята, та-ра-ра, 1992

1992 / Россия
5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Старичок живет одинокой жизнью в своей небольшой избушке. Живет наш герой праздной жизнью: за хозяйством присматривает, свои небольшие земляные владения исправно засевает, ухаживает за урожаем и горя не знает.

Но однажды, встретился на его пути могучий лесной житель – огромный коричневый медведь. Опасный зверь разозлился на мужика, ведь тот своими засевами помешал наслаждаться медведю отдыхом и распевать на всю опушку песни. Чтобы успокоить разбушевавшегося косолапого, старик предлагает мишке работать сообща. Решением, которое устраивает обеих сторон, постановлено: корешки реп после дохода урожая достаются мужику, а медведь довольствуется вершками. Хитрость главного героя не знает границ, и по итогу один из них останется с носом.

5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 1992
Возраст 6+
Режиссер
Леонид Носырев
В ролях
Валерий Золотухин
Валерий Золотухин
Светлана Харлап
Клара Румянова
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Фантазеры из Деревни Угоры
Фантазеры из Деревни Угоры (1994)
5.7
Рассказы старого моряка
Рассказы старого моряка (1970)
7.6
Веселая карусель
Веселая карусель (1969)
6.6666665
Шелковая кисточка
Шелковая кисточка (1977)
0
Сказка о потерянном времени
Сказка о потерянном времени (1978)
7
Волшебное кольцо (сборник мультфильмов)
Волшебное кольцо (сборник мультфильмов) (1979)
8.4375
Бюро находок
Бюро находок (1982)
7.3
Солдатская сказка
Солдатская сказка (1980)
6.9
Новогоднее приключение
Новогоднее приключение (1980)
6.9
Незнайка в Солнечном городе
Незнайка в Солнечном городе (1976)
6.3
Необычный друг
Необычный друг (1975)
6.733333
Черная курица
Черная курица (1975)
6.4
Постер фильма Ой, ребята, та-ра-ра 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Ирония судьбы в Голливуде
Ирония судьбы в Голливуде
2022, США, комедия
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Календарь ма(й)я
Календарь ма(й)я
2022, Россия, детский, приключения
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Начать сначала
Начать сначала
2022, Россия, спорт, комедия, драма
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Преступления будущего
Преступления будущего
2022, США, фантастика, драма
Related video
Астролог описал темную сторону Овнов: хватило всего 3 слов
Проживут вместе всю жизнь: эти 4 пары зодиака – самые крепкие
Не со зла, а по привычке: эти 4 знака Зодиака всегда унижают других
«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением
Отмечены вселенной: 3 знака зодиака, рожденных под счастливой звездой
Грядут большие перемены? Бузова не стала молчать о пластике
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Никогда не предадут: 3 самых верных знака Зодиака
Фанаткам раскрыли глаза на Прилучного: ранил мать своих детей одной фразой
Ягодка опять: тест на определение вашего внутреннего возраста
Самый умный по праву: назван знак Зодиака людей с запредельным уровнем интеллекта
Никогда не берите в долг у этих 3 знаков Зодиака: горько пожалеете
Приложение киноафиши