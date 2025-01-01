Меню
О персоне
Фильмография
Людмила Егорова
Lyudmila Yegorova
Людмила Егорова
Людмила Егорова
Lyudmila Yegorova
Дата рождения
23 июня 1939
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Популярные фильмы
7.0
Груз 200
(2007)
5.4
Варенька
(2006)
Фильмография Людмила Егорова
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
2007
2006
Все
2
Фильмы
2
Актриса
2
7
Груз 200
Freight 200
драма
2007, Россия
Смотреть трейлер
Рецензия
5.4
Варенька
Varenka
мелодрама
2006, Россия
