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Киноафиша Фильмы Дамское танго

Дамское танго

Damskoe tango 18+
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О фильме

Героиня картины, Екатерина Платонова, практически не знала женского счастья – в одиночку вырастила и воспитала сына Димку. После того как парень женился и обзавелся собственной семьей, Екатерина внезапно почувствовала себя ненужной и неприкаянной. Она решила переехать в деревню, где живут ее родственники. Случайная встреча с местным жителем Федором становится для Кати судьбоносной. Героине кажется, что она нашла любовь всей своей жизни, но внезапно становится известно, что у избранника уже есть жена и дети…

  • Впервые фильм был показан на Международном кинофестивале в Таормине (Сицилия). Также, помимо СССР, картина вышла в прокат в Венгрии и Финляндии.
  • Режиссер фильма Суламбек Мамилов известен зрителю по таким работам, как «Цвет белого снега» (1970), «День гнева» (1985), «Ночевала тучка золотая…» (1989) и другим.
  • Роль Екатерины стала второй большой работой Валентины Федотовой в кино. До этого актриса снималась в драме Аркадия Сиренко «Родник» (1981).
  • В 1983 году на экраны вышел еще один фильм с участием Валентины Федотовой – драма Натальи Величко «Ураган приходит неожиданно». 
  • В 1992 году Раиса Рязанская сыграла еще в одном фильме Суламбека Мамилова «Убийство на «Ждановской».

После того как сын женился, Валентина почувствовала себя никому не нужной. Она уехала к родным в деревню, где встретила и полюбила сезонного рабочего Федора. Но кончилась пора отпусков, и к Федору приехала жена с дочерью…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1983
Премьера в мире 19 сентября 1983
Дата выхода
19 сентября 1983 СССР
Производство Gorky Film Studio
Другие названия
Damskoe tango, Дамское танго, Białe tango, Folyóparti tangó, Ladies' Tango, Naisten tango
Режиссер
Суламбек Мамилов
В ролях
Валентина Федотова
Анатолий Васильев
Анатолий Васильев
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
Леонид Неведомский
Николай Крючков
Николай Крючков
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6 IMDb
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Дамское танго

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