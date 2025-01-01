Героиня картины, Екатерина Платонова, практически не знала женского счастья – в одиночку вырастила и воспитала сына Димку. После того как парень женился и обзавелся собственной семьей, Екатерина внезапно почувствовала себя ненужной и неприкаянной. Она решила переехать в деревню, где живут ее родственники. Случайная встреча с местным жителем Федором становится для Кати судьбоносной. Героине кажется, что она нашла любовь всей своей жизни, но внезапно становится известно, что у избранника уже есть жена и дети…