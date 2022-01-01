Жизнь после жизни, 2013

Отчаявшись обрести счастье рядом с любимым человеком Дмитрием (тот является ее начальником и много старше девушки), журналистка Маша принимает ухаживания Юрия Козакова. Тот богат, красив, внимателен, благороден. Но вскоре после скоропалительного замужества Маша начинает замечать странности в поведении и образе жизни мужа. Когда же тот уезжает в командировки, Маша постоянно слышит чьи-то шаги в своем доме, видит мелькающую тень в саду. Вскоре девушка узнает страшную тайну, а ее жизни станет угрожать смертельная опасность. Удастся ли Маше спастись? Кто окажется рядом в трудную минуту?