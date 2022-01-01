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Жизнь после жизни Жизнь после жизни
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Жизнь после жизни, 2013

2013 / Украина
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Отчаявшись обрести счастье рядом с любимым человеком Дмитрием (тот является ее начальником и много старше девушки), журналистка Маша принимает ухаживания Юрия Козакова. Тот богат, красив, внимателен, благороден. Но вскоре после скоропалительного замужества Маша начинает замечать странности в поведении и образе жизни мужа. Когда же тот уезжает в командировки, Маша постоянно слышит чьи-то шаги в своем доме, видит мелькающую тень в саду. Вскоре девушка узнает страшную тайну, а ее жизни станет угрожать смертельная опасность. Удастся ли Маше спастись? Кто окажется рядом в трудную минуту?

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2013
Возраст 12+
Режиссер
Александр Буденный
В ролях
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Юлия Маврина
Юлия Маврина
Антон Пампушный
Антон Пампушный
Эвклид Кюрдзидис
Александр Крыжановский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жизнь после жизни 1 постер
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Жизнь после жизни
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