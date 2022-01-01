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Кем мы не станем, 2018

2018 / Россия
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О фильме

Гена и Дима работали вместе, у них был небольшой совместный бизнес. Обоим под сорок. И столько же – их спутницам жизни. «Вторую половинку» Гены звали Софья. Детей у них не было: Соня очень хотела, но у Гены был проблемный сын от первого брака, так что обследоваться на тему «почему не получается» он не торопился. Жену Димы звали Ирина. Cкоро должны были отметить 15-летие совместной жизни. Детей у них тоже не было. И однажды Ира заболела (рак молочной железы), поймали опухоль на первой стадии, она пролечилась, была в ремиссии. О детях уже и не мечтали: и у здоровой не получалось, а уж «химия» наверняка добила все здоровое в организме.

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Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Виталий Бабенко
В ролях
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Алексей Митин
Алексей Митин
Екатерина Соломатина
Екатерина Соломатина
Максим Коновалов
Максим Коновалов
Лилия Кондрова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кем мы не станем 1 постер
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