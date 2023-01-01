Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пастырь: Битва за души (Старше Америки) Пастырь: Битва за души (Старше Америки)
Киноафиша Фильмы Пастырь: Битва за души (Старше Америки) Пастырь: Битва за души (Старше Америки), 2008: актеры и роли
Older Than America Пастырь: Битва за души (Старше Америки) 2008 / США
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Пастырь: Битва за души (Старше Америки), 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джорджина Лайтнинг Georgina Lightning
В ролях
Крис Малки Крис Малки Chris Mulkey Брэдли Купер Брэдли Купер Bradley Cooper Адам Бич Адам Бич Adam Beach Уэс Стьюди Уэс Стьюди Wes Studi Танту Кардинал Танту Кардинал Tantoo Cardinal Крис Карлсон Chris Carlson
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши