Когда Пауль переплыл море. Дневник одной встречи, 2017

Главного героя фильма зовут Пауль, он родом из Камеруна и ему за 30. Когда-то за участие в студенческой забастовке его выгнали из университета. Планы уехать в Канаду также не осуществились: ему отказали в визе. Найти работу в Камеруне для него невозможно, и Пауль решает добраться до Марокко, чтобы оттуда по морю достичь Европы. Европа – это уверенность в том, что у тебя будет работа. А ещё он мечтает о семье и детях. Он знает, что контрабандисты периодически перевозят людей через узкий Гибралтарский пролив в Испанию. Пауль верит, что ему повезет, и действует продуманно. 3 года у него уходит на то, чтобы добраться от Камеруна до Марокко через пустыню Сахара и накопить денег, которых хватило бы для оплаты нелегального перевоза. Именно начиная с Марокко за Паулем в течение 734 дней будет следовать с камерой режиссёр Якоб Пройс…