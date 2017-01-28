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Когда Пауль переплыл море. Дневник одной встречи
Киноафиша Фильмы Когда Пауль переплыл море. Дневник одной встречи
Als Paul über das Meer kam

Когда Пауль переплыл море. Дневник одной встречи, 2017

2017 / Германия
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Главного героя фильма зовут Пауль, он родом из Камеруна и ему за 30. Когда-то за участие в студенческой забастовке его выгнали из университета. Планы уехать в Канаду также не осуществились: ему отказали в визе. Найти работу в Камеруне для него невозможно, и Пауль решает добраться до Марокко, чтобы оттуда по морю достичь Европы. Европа – это уверенность в том, что у тебя будет работа. А ещё он мечтает о семье и детях. Он знает, что контрабандисты периодически перевозят людей через узкий Гибралтарский пролив в Испанию. Пауль верит, что ему повезет, и действует продуманно. 3 года у него уходит на то, чтобы добраться от Камеруна до Марокко через пустыню Сахара и накопить денег, которых хватило бы для оплаты нелегального перевоза. Именно начиная с Марокко за Паулем в течение 734 дней будет следовать с камерой режиссёр Якоб Пройс…

7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 4 марта 2018
Премьера в мире 28 января 2017
Возраст 12+
Режиссер
Якоб Пройс
В ролях
Якоб Пройс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Когда Пауль переплыл море. Дневник одной встречи 1 постер
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