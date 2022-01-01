Домработница, 2011

Варвара – очень деятельная девушка. Несмотря на свой юный возраст, она и замужем успела побывать, и с успехом занималась флористикой, и закончила экономический ВУЗ, с блеском защитив дипломный проект на тему развития регионального цветочного бизнеса. Варю нисколько не смутило, что директор крупнейшей московской цветочной фирмы Фролов не принял ее проект, отправленный по почте. Живя по принципу: “Если вы еще не знаете об этом – то мы идем к вам”, Варя, отвергнутая, как бизнес-вумэн, ухитрилась устроиться к Фролову домработницей. И теперь в тиши его холостяцкой квартиры, где хозяин прекрасно коротал время, играя в шахматы сам с собой, появилась маленькая “граната без чеки”.