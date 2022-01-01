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Домработница Домработница
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Maid

Домработница, 2011

2011 / Россия
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10 голосов
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О фильме

Варвара – очень деятельная девушка. Несмотря на свой юный возраст, она и замужем успела побывать, и с успехом занималась флористикой, и закончила экономический ВУЗ, с блеском защитив дипломный проект на тему развития регионального цветочного бизнеса. Варю нисколько не смутило, что директор крупнейшей московской цветочной фирмы Фролов не принял ее проект, отправленный по почте. Живя по принципу: “Если вы еще не знаете об этом – то мы идем к вам”, Варя, отвергнутая, как бизнес-вумэн, ухитрилась устроиться к Фролову домработницей. И теперь в тиши его холостяцкой квартиры, где хозяин прекрасно коротал время, играя в шахматы сам с собой, появилась маленькая “граната без чеки”.

6.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2011
Возраст 16+
Режиссер
Алексей Кирющенко
Алексей Кирющенко
В ролях
Ольга Медынич
Ольга Медынич
Ярослав Бойко
Ярослав Бойко
Галина Петрова
Галина Петрова
Илья Бледный
Илья Бледный
Светлана Пермякова
Светлана Пермякова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Домработница 1 постер
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