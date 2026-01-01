Константин, главный герой ленты, пишет детективы. Но подход к делу у него не самый обычный: вдохновение он находит в регулярных романах с разными девушками. Он задаривает их цветами, водит по ресторанам, чтобы спустя максимум два месяца бросить и найти новую музу. Однажды он встречает библиотекаршу Асю, которая отказывается реагировать на его ухаживания. С таким герой-любовник еще не сталкивался! Его самолюбию нанесен тяжелый удар, и теперь он просто обязан завоевать Асю любыми способами. Он заключает с другом пари. Но в попытках обратить на себя внимание недотроги, Константин и сам не замечает, как влюбляется по-настоящему. И вот в один день Ася просто исчезает, не сказав ни слова… Писатель впервые в жизни принимается за настоящее расследование, результаты которого удивят даже самого опытного детектива…