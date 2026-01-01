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Постер фильма Бестселлер по любви
5.0
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5.0

Бестселлер по любви

, 2016
Украина / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Бестселлер по любви
5.0

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Главный герой фильма, Константин – автор детективных романов. У него своеобразный подход к творчеству: он вдохновляется в краткосрочных отношениях с девушками. Он красиво ухаживает за новой пассией, щедро одаривает, водит по ресторанам, но через два месяца бросается на поиски новой. Но однажды жизнь сталкивает его с Асей – неприступной библиотекаршей, которая вообще не реагирует на его старания. Он намерен во чтобы то ни стало расположить к себе девушку, но она однажды просто исчезает. Писатель, подобно героям своих книг, ввязывается в настоящее расследование, чтобы ее найти…

  • Илья Бледный, сыгравший в фильме главную роль, известен по съемам в кинолентах «Грозовые ворота» и «Черная кошка».
  • Мария Козакова, исполнившая Асю, снималась в популярных картинах «Орлова и Александров», Дурная кровь» и «Все сокровища мира».
  • Режиссер фильма, Николай Михайлов, стал популярным после работы над проектами «Мама напрокат» и «Полет бабочки».
  • Ольга Жабина, сценарист ленты, стремилась воплотить в персонажах настоящие образы из жизни, поставить акцент на их переживаниях и самоощущении в разных ситуациях.
  • Дарья Егоркина, снявшаяся в фильме, раньше участвовала в сериале «Возвращение Мухтара».

Константин, главный герой ленты, пишет детективы. Но подход к делу у него не самый обычный: вдохновение он находит в регулярных романах с разными девушками. Он задаривает их цветами, водит по ресторанам, чтобы спустя максимум два месяца бросить и найти новую музу. Однажды он встречает библиотекаршу Асю, которая отказывается реагировать на его ухаживания. С таким герой-любовник еще не сталкивался! Его самолюбию нанесен тяжелый удар, и теперь он просто обязан завоевать Асю любыми способами. Он заключает с другом пари. Но в попытках обратить на себя внимание недотроги, Константин и сам не замечает, как влюбляется по-настоящему. И вот в один день Ася просто исчезает, не сказав ни слова… Писатель впервые в жизни принимается за настоящее расследование, результаты которого удивят даже самого опытного детектива… 

В ролях

Илья Бледный
Илья Бледный
Лариса Кадочникова
Мария Козакова
Мария Козакова
Asya
Себастьян Антон
Валерий Шептекита
Андрей Исаенко
Андрей Исаенко
Дарья Егоркина
Дарья Егоркина
Алексей Смолка
Viktoriya Tokmanenko
Режиссер Николай Михайлов, Nikolay Mikhaylov
Сценарист Ольга Жабина
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Украина
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Производство Star Media
Другие названия
Bestseller po lyubvi, Un bestseller sobre el amor

Рейтинг фильма

5.0
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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