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Ирина Баринова
Ирина Баринова
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Ирина Баринова
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Дата рождения
4 мая 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Львов, СССР (Украина)
Рост
170 см
Биография Ирины Бариновой
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Фильмография Ирины Бариновой
Московская пленница
мелодрама
2017, Россия
0.0
Удачный обмен
мелодрама
2007, Россия
6.0
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