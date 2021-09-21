Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Колин Лоуренс
Колин Лоуренс
Colin Lawrence
О персоне
Фильмография
Новости
Колин Лоуренс
Colin Lawrence
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
7 сентября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
188 см
Биография Колина Лоуренса
Родился 7 сентября 1970 года. Лондон, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Колина Лоуренса
Вспомни все
фантастика, драма, детектив
2017, США
6.0
Колыбельная для Пи
драма
2010, Франция / Канада
6.0
Апокалипсис Стоунхенджа
фантастика
2010, Канада
4.0
Дело №39
ужасы, триллер
2009, США / Канада
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Netflix продлил мелодраматический сериал «Виргин Ривер» еще на два сезона
Второй и третий сезоны шоу были очень популярны среди пользователей платформы.
Написать
21 сентября 2021 12:21
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас