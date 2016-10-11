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Анастасия Микульчина

Анастасия Микульчина
Анастасия Микульчина
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Дата рождения
4 августа 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Анастасия Микульчина

Родилась 4 августа 1983 года. Бендеры, СССР (Молдавия)

Фильмография Анастасия Микульчина
А зори здесь тихие...
А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический 2015, Россия
7.0
В ожидании моря
В ожидании моря
драма 2013, Россия / Германия / Франция / Бельгия / Казахстан / Украина
6.0
Ее сердце
Ее сердце
мелодрама 2009, Украина
0.0
Мальчики-девочки
Мальчики-девочки
драма 2008, Россия
6.0
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В России снимут ремейк сериала «Менталист» Продолжая традицию съемки русскоязычных ремейков популярных американских сериалов, кинокомпания Star Media приступила к съемкам российского ремейка популярного сериала «Менталист».
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11 октября 2016 14:42
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