Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Анастасия Микульчина
Анастасия Микульчина
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Анастасия Микульчина
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 августа 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Анастасия Микульчина
Родилась 4 августа 1983 года. Бендеры, СССР (Молдавия)
Развернуть
Фильмография Анастасия Микульчина
А зори здесь тихие...
военный, драма, исторический
2015, Россия
7.0
В ожидании моря
драма
2013, Россия / Германия / Франция / Бельгия / Казахстан / Украина
6.0
Ее сердце
мелодрама
2009, Украина
0.0
Мальчики-девочки
драма
2008, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
В России снимут ремейк сериала «Менталист»
Продолжая традицию съемки русскоязычных ремейков популярных американских сериалов, кинокомпания Star Media приступила к съемкам российского ремейка популярного сериала «Менталист».
Написать
11 октября 2016 14:42
Все новости
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине