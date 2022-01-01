Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Допрос Допрос
Киноафиша Фильмы Допрос
Interrogation

Допрос, 2016

2016 / США
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Лукас очень долго работал в ФБР, ему даже иногда казалось, что занимаемая им должность была уготована ему с детства, ибо он уже в раннем возрасте обожал читать книги о преступниках. В конечном итоге Лукас начал заниматься допросами подозреваемых. Начальство ценило его из-за того, что Лукасу часто удавалось вытащить информацию из человека. Лукас никому не раскрывал своих секретов, просто он читал очень много книг, что давало ему возможность найти общий язык к любым преступником. Но иногда ему приходилось разбираться с вооруженными бандитами. Так, недавно у него получилось разоружить мужчину, который сначала ограбил банк, а затем заперся в своем доме и принялся стрелять из автомата по копам. Ни одному полицейскому не удалось то, что сделал Лукас. Когда же этому агенту сообщили, что задержан человек, которого подозревают в причастности ко взрыву в центре города, Лукас сразу отправился на место. Он очень удивился, проведя немного времени с этим подозреваемым, ведь никогда прежде с такими людьми не сталкивался. Этот преступник хотел поиграть в игры, лишь если Лукас соглашался вести себя по правилам, тогда бы сей террорист рассказал, где заложена еще одна бомба. Герой не мог сообразить, почему этот мужчина добровольно сдался, а после честно рассказал, где установлена взрывчатка. Чем больше времени Лукас проводил с этим индивидуумом, тем более странным герою казалось его поведение.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Режиссер
Стивен Рейнольдс
В ролях
Адам Коуплэнд
Джулия Бенсон
Патрик Сабонгуй
К.Дж. Перри
Эрика Кэрролл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Допрос 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Допрос смотреть онлайн

Допрос
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши