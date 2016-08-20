Допрос, 2016

Лукас очень долго работал в ФБР, ему даже иногда казалось, что занимаемая им должность была уготована ему с детства, ибо он уже в раннем возрасте обожал читать книги о преступниках. В конечном итоге Лукас начал заниматься допросами подозреваемых. Начальство ценило его из-за того, что Лукасу часто удавалось вытащить информацию из человека. Лукас никому не раскрывал своих секретов, просто он читал очень много книг, что давало ему возможность найти общий язык к любым преступником. Но иногда ему приходилось разбираться с вооруженными бандитами. Так, недавно у него получилось разоружить мужчину, который сначала ограбил банк, а затем заперся в своем доме и принялся стрелять из автомата по копам. Ни одному полицейскому не удалось то, что сделал Лукас. Когда же этому агенту сообщили, что задержан человек, которого подозревают в причастности ко взрыву в центре города, Лукас сразу отправился на место. Он очень удивился, проведя немного времени с этим подозреваемым, ведь никогда прежде с такими людьми не сталкивался. Этот преступник хотел поиграть в игры, лишь если Лукас соглашался вести себя по правилам, тогда бы сей террорист рассказал, где заложена еще одна бомба. Герой не мог сообразить, почему этот мужчина добровольно сдался, а после честно рассказал, где установлена взрывчатка. Чем больше времени Лукас проводил с этим индивидуумом, тем более странным герою казалось его поведение.