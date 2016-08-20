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4.9

Допрос

, 2016
Interrogation
США / боевик, триллер / 18+
Постер фильма Допрос
4.9

О фильме

Лукас очень долго работал в ФБР, ему даже иногда казалось, что занимаемая им должность была уготована ему с детства, ибо он уже в раннем возрасте обожал читать книги о преступниках. В конечном итоге Лукас начал заниматься допросами подозреваемых. Начальство ценило его из-за того, что Лукасу часто удавалось вытащить информацию из человека. Лукас никому не раскрывал своих секретов, просто он читал очень много книг, что давало ему возможность найти общий язык к любым преступником. Но иногда ему приходилось разбираться с вооруженными бандитами. Так, недавно у него получилось разоружить мужчину, который сначала ограбил банк, а затем заперся в своем доме и принялся стрелять из автомата по копам. Ни одному полицейскому не удалось то, что сделал Лукас. Когда же этому агенту сообщили, что задержан человек, которого подозревают в причастности ко взрыву в центре города, Лукас сразу отправился на место. Он очень удивился, проведя немного времени с этим подозреваемым, ведь никогда прежде с такими людьми не сталкивался. Этот преступник хотел поиграть в игры, лишь если Лукас соглашался вести себя по правилам, тогда бы сей террорист рассказал, где заложена еще одна бомба. Герой не мог сообразить, почему этот мужчина добровольно сдался, а после честно рассказал, где установлена взрывчатка. Чем больше времени Лукас проводил с этим индивидуумом, тем более странным герою казалось его поведение.

В ролях

Адам Коуплэнд
Адам Коуплэнд
Lucas Nolan
Джулия Бенсон
Sara Ward
Патрик Сабонгуй
Vasti
К.Дж. Перри
К.Дж. Перри
Becky
Эрика Кэрролл
Joan Marian
Kevin McNulty
Eli Reed
Квеси Амеяу
Federal Agent
Майкл Роджерс
Mark Bennett
Митчелл Куммен
Teen Lucas
Эрик Брекер
EOD Officer #2
Джош Блэкер
Bartender #1
Фрайзер Корбетт
Cop
Режиссер Стивен Рейнольдс
Сценарист Майкл Финч, Adam Rodin
Композитор Нэйтан Уайтхед
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 19 января 2017
Премьера в мире 20 августа 2016
Дата выхода
20 августа 2016 Австралия MA15+
20 сентября 2016 США R
MPAA R
Сборы в мире $28 184
Производство WWE Studios
Другие названия
Interrogation, A kihallgatás, Ameaça Explosiva, Analyzer, Interrogation - Colpo esplosivo, Interrogation - Deine Zeit läuft ab!, Interrogation: Explosões em Cadeia, Śmiertelne przesłuchanie, Ülekuulamine, Μάχη με τον χρόνο, Допит, Допрос, Разпит, アナライザー, Interrogatorio

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Обновлено 25 августа 2026

Отзывы о фильме

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