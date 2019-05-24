Британский психопат, 2019

Каин Берджесс мечтал открыть свое дело и обратился за помощью к Линкольну, своему преуспевающему брату-ростовщику. Но вместо ссуды тот предложил ему подзаработать — помочь с одним несложным делом. Чуя неладное, Каин всё же соглашается, но его худшие опасения подтверждаются: работа оказывается незаконной и Каин попадает в тюрьму на пять лет, причем не в обычную колонию, а в самую страшную тюрьму строгого режима под названием “Мясорубка”. Чтобы выжить в “Мясорубке”, Каину придется пройти через многое, ведь Линкольн, кажется, решил, что будет лучше, если его брат не выйдет оттуда живым.
Заключение Каина серьезно подрывает здоровье его мамы. Когда Каину наконец-таки позволяют увидеться с больной матерью, то оказывается слишком поздно — женщина умирает в больницу прямо перед его приездом. Это становится для Каина последней каплей. Вырубив конвоиров и сбежав из больницы, он направляется мстить тем, кто сломал жизнь ему и его матери. Люди, которые хотели его смерти совершили серьезную ошибку: тюрьма сделала его бесстрашным, безжалостным и не чувствующим боли зверем.
В начале фильма в пабе “Horse and Jockey” висит постер с надписью “Satanic Mechanix”. Это название банды, которую персонаж Скотта Эдкинса убил в “Несчастном случае”, предыдущем совместном фильме Скотта Эдкинса и режиссера Джесси Джонсона.
Немецкий рейтинговая комиссия (FSK) отклонила три различные версии фильма с формулировкой “из-за героизации насилия”. Только после апелляции третьей версии (из которой было дополнительно удалено 73 секунды) был присвоен рейтинг “для лиц не моложе 18 лет”.
Сцена драки в баре в концовке фильма была представлена на ежегодной премии для каскадеров “Taurus World Stunt Award” в номинации “Лучший бой”. Персонаж Скотта Эдкинса Кейн в одиночку сражается с бандой в пабе. Бойцы используют ножи, биты для крикета, ружья, бутылки и ломы, бросая друг друга в мебель и стены. На премию были выдвинуты пять каскадеров: Ли Чарльз, Конор Хегарти, Дэвид Нолан, Донал О'Ши и Тьяго Силва, дублирующий Скотта Эдкинса.
Журнал “Film Comment” назвал сцену драки в пабе одной из лучших кинодрак десятилетия.
Съемки проходили в деловом и техническом парке “LondonEast-UK” в Дагенхэме, Восточный Лондон. Снаружи комплекс использовался как внешний вид вымышленной больницы Святого Лурда. “LondonEast-UK” на самом деле является недавно построенным комплексом киностудий.
Бюст королевы Виктории можно увидеть на стойке бара, и особенно он заметен во время сцены ближе к концу фильма, в ходе последних диалогов Крейга Фэйрбрасса. Это может быть отсылкой к его предыдущей работе в сериале “Жители Ист-Энда”.
Росс О'Хеннесси указан в начальных титрах, но по случайности отсутствует в конечных титрах.
Оригинальное название фильма переводится как «Мщение».
Это шестая совместная работа Скотта Эдкинса и Джесси Джонсона.
Сценарий Джонсона был вдохновлен японским фильмом 1962 года “Харакири” режиссера Масаки Кобаяси.
Незадолго до начала съемок Джесси Джонсон посмотрел документальный фильм о преступности в Великобритании, который помог ему дополнить историю некоторыми деталями.
В фильме можно заметить киноляп: когда Каину наливают первую пинту пива в пабе, его стакан почти полон до краев. В следующих кадрах в стакане оказывается большой слой пены.
Фильм был выпущен на видео и показан лишь в небольшом количестве кинотеатров.
Кейн Берджесс, поддавшись влиянию старшего брата, идет на преступление и горит на первом же деле, став причиной смерти невинного человека. Следующие 7 лет ему предстоит провести в самой суровой тюрьме Англии. Раньше он просто был готов постоять за себя, но ежедневные бои за жизнь сделали из него зверя. Все время заключения он мечтал о мести. Ему удается выбраться из тюрьмы, и теперь он может отомстить тем, кто сделал из него хладнокровного убийцу.