Британский психопат, 2019

В начале фильма в пабе “Horse and Jockey” висит постер с надписью “Satanic Mechanix”. Это название банды, которую персонаж Скотта Эдкинса убил в “Несчастном случае”, предыдущем совместном фильме Скотта Эдкинса и режиссера Джесси Джонсона.

Немецкий рейтинговая комиссия (FSK) отклонила три различные версии фильма с формулировкой “из-за героизации насилия”. Только после апелляции третьей версии (из которой было дополнительно удалено 73 секунды) был присвоен рейтинг “для лиц не моложе 18 лет”.

Сцена драки в баре в концовке фильма была представлена на ежегодной премии для каскадеров “Taurus World Stunt Award” в номинации “Лучший бой”. Персонаж Скотта Эдкинса Кейн в одиночку сражается с бандой в пабе. Бойцы используют ножи, биты для крикета, ружья, бутылки и ломы, бросая друг друга в мебель и стены. На премию были выдвинуты пять каскадеров: Ли Чарльз, Конор Хегарти, Дэвид Нолан, Донал О'Ши и Тьяго Силва, дублирующий Скотта Эдкинса.

Журнал “Film Comment” назвал сцену драки в пабе одной из лучших кинодрак десятилетия.

Съемки проходили в деловом и техническом парке “LondonEast-UK” в Дагенхэме, Восточный Лондон. Снаружи комплекс использовался как внешний вид вымышленной больницы Святого Лурда. “LondonEast-UK” на самом деле является недавно построенным комплексом киностудий.

Бюст королевы Виктории можно увидеть на стойке бара, и особенно он заметен во время сцены ближе к концу фильма, в ходе последних диалогов Крейга Фэйрбрасса. Это может быть отсылкой к его предыдущей работе в сериале “Жители Ист-Энда”.

Росс О'Хеннесси указан в начальных титрах, но по случайности отсутствует в конечных титрах.

Оригинальное название фильма переводится как «Мщение».

Это шестая совместная работа Скотта Эдкинса и Джесси Джонсона.

Сценарий Джонсона был вдохновлен японским фильмом 1962 года “Харакири” режиссера Масаки Кобаяси.

Незадолго до начала съемок Джесси Джонсон посмотрел документальный фильм о преступности в Великобритании, который помог ему дополнить историю некоторыми деталями.

В фильме можно заметить киноляп: когда Каину наливают первую пинту пива в пабе, его стакан почти полон до краев. В следующих кадрах в стакане оказывается большой слой пены.

Фильм был выпущен на видео и показан лишь в небольшом количестве кинотеатров.