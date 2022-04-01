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Джесси Джонсон
Джесси Джонсон
Jesse Johnson
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Джесси Джонсон
Jesse Johnson
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Дата рождения
7 декабря 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Джесси Джонсона
Родился 7 декабря 1982 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Джесси Джонсона
Коллекторы 2
боевик, комедия
2020, США
5.0
Британский психопат
боевик, триллер, криминал
2019, Великобритания
6.0
Тройная угроза
боевик, триллер, криминал
2019, Таиланд / США
5.0
Несчастный случай
боевик, триллер, криминал
2018, Великобритания
6.0
Коллекторы
боевик
2018, Великобритания
5.0
Отпетый мачо
боевик, комедия
2017, Великобритания
4.0
Дикий пёс
боевик, драма
2017, США
5.0
Убийство Линкольна
биография, драма, исторический
2013, США
6.0
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Режиссеры, сотрудничавшие в последнее время с Брюсом Уиллисом, были обеспокоены состоянием актера
Очевидно, проблемы со здоровьем у актера начались еще более двух лет назад.
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1 апреля 2022 13:48
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