Ограбление: Код 211, 2018

Майк Чендлер — офицер полиции, патрулирующий на своем автомобиле улицы небольшого американского городка. Напарник Майка — его зять Стив, единственный человек, от которого он может узнать о делах своей дочери, которая перестала общаться с отцом после смерти матери. Однажды Майк и Стив подвозят парня, пострадавшего от хулиганов, и попадают над внезапный обстрел. Напарники получают сигнал “211” — полицейский код, означающий ограбление банка...
Код 211, прозвучавший в полицейской рации, может означать лишь одно — ограбление банка. Офицер Чандлер, оказавшийся в непосредственной близости от места преступления, вынужден вступить в одиночную схватку с матерыми преступниками, дабы задержать их до прибытия группы захвата. Единственный его помощник — трудный подросток, требующий перевоспитания..