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Ограбление: Код 211 Ограбление: Код 211
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211

Ограбление: Код 211, 2018

2018 / США
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Майк Чендлер — офицер полиции, патрулирующий на своем автомобиле улицы небольшого американского городка. Напарник Майка — его зять Стив, единственный человек, от которого он может узнать о делах своей дочери, которая перестала общаться с отцом после смерти матери. Однажды Майк и Стив подвозят парня, пострадавшего от хулиганов, и попадают над внезапный обстрел. Напарники получают сигнал “211” — полицейский код, означающий ограбление банка... 

  • Во время съемок фильма в Болгарии Николас Кейдж сломал лодыжку, в результате чего выбыл из строя на две недели.
  • Николас Кейдж заявил, что ему не понравился финальный вариант фильма и назвал картину разочаровывающей.
  • Уэстон Кейдж Коппола — сын Николаса Кейджа. Это третий фильм, в котором они появились вместе.
  • В финальных титрах фильма можно заметить, что словосочетание “vice principal” (“заместитель директора”) написана с ошибкой.
  • Планировался кинотеатральный прокат, но фильм был выпущен сразу на видео.
  • Действие фильма происходит США, но можно заметить, что у автомобилей европейские номерные знаки. В других эпизодах можно увидеть европейские розетки и светофоры.
  • Шестое по счету сотрудничество между Николасом Кейджем и студией “Millennium Films”.

Код 211, прозвучавший в полицейской рации, может означать лишь одно — ограбление банка. Офицер Чандлер, оказавшийся в непосредственной близости от места преступления, вынужден вступить в одиночную схватку с матерыми преступниками, дабы задержать их до прибытия группы захвата. Единственный его помощник — трудный подросток, требующий перевоспитания..

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 20 ноября 2019
Премьера в мире 30 мая 2018
Возраст 18+
Режиссер
Йорк Шеклтон
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Софи Скелтон
Софи Скелтон
Майкл Рейни мл.
Майкл Рейни мл.
Кори Хардрикт
Кори Хардрикт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ограбление: Код 211 2 постера
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Ограбление: Код 211

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Igor_Kirkorov 23 февраля 2023, 20:25
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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