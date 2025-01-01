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Постер фильма Петля Нестерова
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Киноафиша Фильмы Петля Нестерова

Петля Нестерова

Petlya Nesterova 18+
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О фильме

Драма Ивана Сауткина о том, как крутой поворот, внезапно преподнесенный жизнью, помог главному герою переоценить свои приоритеты и наладить отношения с практически развалившейся семьей. В авиации «петля Нестерова» – маневр, когда самолет описывает замкнутую петлю в вертикальной плоскости. Подобный маневр, ставший в итоге определяющим, судьба заставила исполнить и директора завода Владимира Петровича Нестерова. Будучи карьеристом, Владимир Петрович не замечал ничего, кроме своей работы: вот он дает интервью местной газете в своем цеху, а вот ведет важные переговоры. Общение с семьей давным-давно свелось к одним только разговорам за завтраком, да и тут как-то раз произошла оказия: Нестеров забыл, сколько лет собственной дочери Маше. Устоявшиеся совершенно одинаковые будни настолько одолели Ивана Петровича, что он стал напоминать какую-то биологическую машину, нежели живого человека. Кажется, семья уже трещит по швам, и жизнь вошла в какое-то отчаянное пике. Все решает один-единственный телефонный звонок, когда Нестерову вдруг позвонил незнакомый человек, представившийся его сыном.

Страна Украина
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2007
Производство Film.ua
Другие названия
Petlya Nesterova, Петля Нестерова, Nesterov loop
Режиссер
Иван Сауткин
В ролях
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 12 голосов
7.4 IMDb
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