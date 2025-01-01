Драма Ивана Сауткина о том, как крутой поворот, внезапно преподнесенный жизнью, помог главному герою переоценить свои приоритеты и наладить отношения с практически развалившейся семьей. В авиации «петля Нестерова» – маневр, когда самолет описывает замкнутую петлю в вертикальной плоскости. Подобный маневр, ставший в итоге определяющим, судьба заставила исполнить и директора завода Владимира Петровича Нестерова. Будучи карьеристом, Владимир Петрович не замечал ничего, кроме своей работы: вот он дает интервью местной газете в своем цеху, а вот ведет важные переговоры. Общение с семьей давным-давно свелось к одним только разговорам за завтраком, да и тут как-то раз произошла оказия: Нестеров забыл, сколько лет собственной дочери Маше. Устоявшиеся совершенно одинаковые будни настолько одолели Ивана Петровича, что он стал напоминать какую-то биологическую машину, нежели живого человека. Кажется, семья уже трещит по швам, и жизнь вошла в какое-то отчаянное пике. Все решает один-единственный телефонный звонок, когда Нестерову вдруг позвонил незнакомый человек, представившийся его сыном.