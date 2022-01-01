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Клятва Клятва
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Клятва 2020 / Россия
4.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Клятва»

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В Симферополе, на улице Александра Невского, и сейчас находится психиатрический диспансер. Про него знают все, но далеко не каждый горожанин ответит, кто такой Наум Балабан, в честь которого названа лечебница.  Балабан – передовой врач для своего времени, искренне пытавшийся помочь людям с душевными расстройствами, он работал в начале XX века, когда в психиатрии еще применяли слишком жестокие методы лечения. Наум Исидорович всеми силами пытался это исправить. Но ему не повезло жить…

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