«Ночной портье»: Рецензия Киноафиши

У Барта Бромли (Тай Шеридан) синдром Аспергера, из-за чего ему сложно общаться с другими людьми и заводить новые знакомства. Именно поэтому он работает портье в ночную смену, где с помощью скрытых камер изучает людей и учится идти на контакт с постояльцами отеля. В очередную смену Барт становится свидетелем убийства, а совсем скоро и главным подозреваемым. Сможет ли он доказать свою невиновность, когда все улики указывают на него?

Ночной портье

Кто из нас хотя бы раз не прокручивал в голове воображаемые диалоги и не репетировал, что сказать перед важным разговором? Барт Бромли живет в таком ритме всю свою жизнь. Он примеряет на себя самые разные образы и причудливые роли, воображая, каким бы он мог быть, если бы не его синдром. Изучение людей через скрытые камеры становится его страстью, даже зависимостью. Только так он может убрать барьеры между собой и толпой незнакомцев и стать немного ближе к миру, немного дальше от самого себя. В какой-то степени этим занимается и зритель, рассматривая происходящее на экране. Мы с интересом наблюдаем за чужими выдуманными жизнями, чтобы хоть на пару часов вырваться из существующей реальности. Этим занимается и Барт, а режиссер словно тычет в нас, зрителей, пальцем: «Смотрите, вы сейчас, в этот момент, точно такие же». Окружающий мир завораживает главного героя так же, как кино способно заворожить человека.

Ночной портье

Обособленность героя от всех остальных так или иначе заставляет его чувствовать себя одиноким. Но, если у Барта это вынужденное одиночество, то у Андреа (Ана де Армас), девушки, в которую он влюбляется, одиночество куда глубже. Она является его полной противоположностью: общительная и обворожительная, способная пленять мужчин своей красотой и проявлять доброту к таким, как Барт. Однако и она на этом празднике жизни чувствует себя совершенно потерянной. Так же, как и Барт, она становится жертвой обстоятельств. Барт случайно оказался на месте преступления, а Андреа из-за своих чувств оказалась связана с преступником.

Ночной портье

Что значит быть нормальным? Барт, ощущая себя чужим, пытается учиться жизни у других, повторяя их жесты и слова. Но люди чаще всего разочаровывают и расстраивают парня, а его самого считают странным и глупым. Проблема жестокости общества, отсутствия должной эмпатии не перестает быть актуальной со времен князя Мышкина, героя «Идиота». Людям свойственно противопоставлять себя «другим», непохожим на них самих. Вместе с тем нет никаких критериев нормальности. Здесь есть парень с нарушением психического развития, хладнокровный мужчина, потерянная девушка, любящая мать и недоверчивый полицейский. Все они просто люди. Обыкновенные люди со своими пороками и добродетелями.

Ночной портье

Несмотря на то что лента пытается быть фильмом в духе Хичкока, у нее это, к сожалению, выходит довольно плохо. Соединяя в себе жанровые особенности детектива, психологической драмы и триллера, «Ночному портье» до самого конца не удается определить, каким фильмом он хочет быть. Ни одной сюжетной линии не суждено взять верх над другой и задать интонацию картине. Многочисленные диалоги не обнажают личности героев так, чтобы мы могли им сопереживать. А детективная линия, лишенная напряжения, становится ясной уже к середине фильма. Из-за такой тягучести сложно определить режиссерскую задумку (если она предполагалась), зато можно успеть насладиться актерской игрой: Тай Шеридан сыграл чуть ли не на «Оскар», а за курящей Аной де Армас наблюдать одно удовольствие.

Ночной портье

«Ночной портье» понравится в первую очередь тем, кто предпочитает монотонность с налетом трагедии вместо динамичного или легкого кино. А для поклонников Майкла Кристофера, режиссера таких работ, как «Джиа» и «Соблазн», это, несомненно, подарок. Ведь это первая режиссерская работа Кристофера спустя почти 20 лет. Его мрачный сюжет, конечно, может отпугнуть и даже оттолкнуть, но есть вероятность, что «Ночной портье» завладеет всем вашим вниманием до последней секунды.

Гульназ Давлетшина