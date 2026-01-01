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Фильмография
Лино Гуанчале
Lino Guanciale
Киноафиша
Персоны
Лино Гуанчале
Лино Гуанчале
Lino Guanciale
Дата рождения
21 мая 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Авеццано, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.8
Граф Монте-Кристо
(2025)
7.0
Первый день моей жизни
(2023)
6.8
Дама под вуалью
(2015)
Фильмография Лино Гуанчале
7.8
Граф Монте-Кристо
драма, мини-сериал
2025, Франция/Италия
6.6
Лето 1990
драма, криминал
2023, Италия
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.5
Мы – легенды
драма
2023, Италия
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7
Первый день моей жизни
Il primo giorno della mia vita
драма, фэнтези, комедия
2023, Италия
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Красная дверь
криминал, триллер, детектив
2017, Италия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
5.9
Когда все дома
La casa di famiglia
комедия, семейный
2017, Италия / Албания / Аргентина
6.8
Дама под вуалью
драма
2015, Италия
5.5
Чужое лицо
Il volto di un'altra
драма
2012, Италия
Смотреть трейлер
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