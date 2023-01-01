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О персоне
Фильмография
Лино Гуанчале
Lino Guanciale
Киноафиша
Персоны
Лино Гуанчале
Лино Гуанчале
Lino Guanciale
Дата рождения
21 мая 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Авеццано, Италия
Популярные фильмы
Первый день моей жизни
(2023)
6.428571
Чужое лицо
(2012)
5.5384617
Фильмография Лино Гуанчале
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2023
2012
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.4
Первый день моей жизни
Il primo giorno della mia vita
драма
2023, США
5.5
Чужое лицо
Il volto di un'altra
драма
2012, Италия
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