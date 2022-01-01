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Мэгги Стид
Мэгги Стид
Maggie Steed
О персоне
Фильмография
Мэгги Стид
Maggie Steed
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Дата рождения
1 декабря 1946
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Плимут, Англия, Великобритания
Рост
170 см
Биография Мэгги Стид
Родилась 1 декабря 1946 года. Плимут, Англия, Великобритания.
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Фильмография Мэгги Стид
Друзья рыбака
драма, комедия, мюзикл
2019, Великобритания
7.0
Обещание
мелодрама, драма
2013, Франция / Бельгия
6.0
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