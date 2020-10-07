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Киноафиша Рецензии «Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ»: Рецензия Киноафиши

«Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ»: Рецензия Киноафиши

7 октября 2020 00:00
«Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ»: Рецензия Киноафиши

Маленькие зверята попали в серьёзную пиратскую передрягу.

Пингвинёнок Пороро — герой, знакомый многим родителям, у которых маленькие дети. Это основанная в Корее франшиза, включающая шесть сезонов анимационного сериала, полнометражные фильмы («Пираты острова сокровищ» второй), игры и многое другое. На YouTube у маленького пингвинёнка более полутора миллионов подписчиков. В общем, фанатская база у истории больше, чем можно подумать.

«Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ»: Рецензия Киноафиши
Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ

Особого сквозного сюжета во франшизе нет, поэтому пингвинёнок и его друзья оказываются в самых разных ситуациях. В первом полнометражном мультфильме герои участвовали в зимних гонках, теперь отправляются в пиратское путешествие. Мультфильм обыгрывает множество пиратских тропов, будь то карта сокровищ или ужасное морское чудище, эти сокровища охраняющее. Герои мультфильма грамотно мимикрируют под жанровые клише пиратского приключенческого фильма и смотрятся вполне органично в истории.

«Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ»: Рецензия Киноафиши
Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ

Основная же проблема мультфильма — в его вопиющей детскости. Детям постарше, в средней школе, например, уже будет не так интересно смотреть на вполне очевидные и немного нелепые приключения команды. Не помогает здесь и нарочно детский юмор, слишком простой и недостаточно метаироничный для зумеров постарше.

«Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ»: Рецензия Киноафиши
Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ

Младшим же школьникам история вполне может понравиться. Здесь яркие персонажи в новой ипостаси (поклонникам серии наверняка будет на что посмотреть), неплохой пиратский экшен, включающий погони по острову сокровищ и преодоление препятствий в подземелье. В общем, если смотреть «Индиану Джонса» или «Пиратов Карибского моря» рано, то вполне можно ограничиться «Пингвинёнком Пороро».

«Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ»: Рецензия Киноафиши
Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ

Во многих городах нашей Родины сейчас школьные каникулы, и порой родители не знают, на что сводить своих чад в условиях довольно вялого посткарантинного проката. Этот мультфильм отлично подойдёт для просмотра зрителям помладше. Ну и, конечно, фанатская база франшизы наверняка не позволит мультфильму пройти при пустых залах.

Пётр Волошин

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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