«Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ»: Рецензия Киноафиши

Пингвинёнок Пороро — герой, знакомый многим родителям, у которых маленькие дети. Это основанная в Корее франшиза, включающая шесть сезонов анимационного сериала, полнометражные фильмы («Пираты острова сокровищ» второй), игры и многое другое. На YouTube у маленького пингвинёнка более полутора миллионов подписчиков. В общем, фанатская база у истории больше, чем можно подумать.

Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ

Особого сквозного сюжета во франшизе нет, поэтому пингвинёнок и его друзья оказываются в самых разных ситуациях. В первом полнометражном мультфильме герои участвовали в зимних гонках, теперь отправляются в пиратское путешествие. Мультфильм обыгрывает множество пиратских тропов, будь то карта сокровищ или ужасное морское чудище, эти сокровища охраняющее. Герои мультфильма грамотно мимикрируют под жанровые клише пиратского приключенческого фильма и смотрятся вполне органично в истории.

Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ

Основная же проблема мультфильма — в его вопиющей детскости. Детям постарше, в средней школе, например, уже будет не так интересно смотреть на вполне очевидные и немного нелепые приключения команды. Не помогает здесь и нарочно детский юмор, слишком простой и недостаточно метаироничный для зумеров постарше.

Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ

Младшим же школьникам история вполне может понравиться. Здесь яркие персонажи в новой ипостаси (поклонникам серии наверняка будет на что посмотреть), неплохой пиратский экшен, включающий погони по острову сокровищ и преодоление препятствий в подземелье. В общем, если смотреть «Индиану Джонса» или «Пиратов Карибского моря» рано, то вполне можно ограничиться «Пингвинёнком Пороро».

Пингвиненок Пороро. Пираты острова сокровищ

Во многих городах нашей Родины сейчас школьные каникулы, и порой родители не знают, на что сводить своих чад в условиях довольно вялого посткарантинного проката. Этот мультфильм отлично подойдёт для просмотра зрителям помладше. Ну и, конечно, фанатская база франшизы наверняка не позволит мультфильму пройти при пустых залах.

Пётр Волошин