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Постер фильма Вот и Рождество
Постер фильма Вот и Рождество
Постер фильма Вот и Рождество
Рейтинги
4.1 Рейтинг IMDb: 4.1
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3 постера
Киноафиша Фильмы Вот и Рождество

Вот и Рождество

So This Is Christmas 18+
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О фильме

Жизнь 18-летней девушки Эшли движется не в том направлении. В отчаянной попытке преодолеть семейные трудности героиня связывается с плохой компанией. Трудная ситуация начинает меняться, когда разнорабочий, работающий в доме ее семьи, призывает Эшли добровольно участвовать в рождественском спектакле с детьми из малообеспеченных семей. Так она находит свою цель в жизни: помочь нуждающимся людям. Героиня использует открывшиеся ей истины, чтобы помочь излечить и свою неблагополучную семью, и вместе они узнают, что даже один человек может сделать очень многое через истинные христианские ценности дар даяния…

  • Школьные сцены фильма снимались в средней школе Уилла Роджерса, прекрасном образце архитектуры ар-деко. Но женский туалет, где снимались сцены между Эшли и Николь, был столь маленьким, что продюсеру приходилось смотреть на режиссерский экран в тесной туалетной кабинке с помощником режиссера и руководителем сценария.
  • Некоторые сцены из фильма были сняты в театре «Прожектор», где репетировали оригинальный рождественский спектакль. Репетиция была отложена на полчаса, но актеры фильма наградили театральных артистов групповым фото.
  • Сцены из танцевального клуба были сняты в историческом здании Бобс-плейс Cain's Ballroom. Это музыкальное заведение в Талсе принимало известных музыкантов, включая Боба Уиллса и Леона Рассела.

И в Америке каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, особенно, если в семье не мать, а мачеха. Это причина бед и неприязни. Однако любую трудность, и подростковый алкоголизм и наркозависимость, можно преодолеть, если делать это сообща: когда-нибудь даже мачеха становится родной.

Страна США
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 1 октября 2013
Дата выхода
19 ноября 2013 Германия
1 октября 2013 США
Бюджет $5 625 000
Производство Foster Entertainment
Другие названия
So This Is Christmas, Das ist Weihnachten, Koska meillä on joulu, So This Is perfect, Um Presente Perfeito, Вот и Рождество
В ролях
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Вивика А. Фокс
Вивика А. Фокс
Эвелин Смит
Лекси Эйнсуорт
Титус Макин мл.
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
4.1 IMDb
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