Жизнь 18-летней девушки Эшли движется не в том направлении. В отчаянной попытке преодолеть семейные трудности героиня связывается с плохой компанией. Трудная ситуация начинает меняться, когда разнорабочий, работающий в доме ее семьи, призывает Эшли добровольно участвовать в рождественском спектакле с детьми из малообеспеченных семей. Так она находит свою цель в жизни: помочь нуждающимся людям. Героиня использует открывшиеся ей истины, чтобы помочь излечить и свою неблагополучную семью, и вместе они узнают, что даже один человек может сделать очень многое через истинные христианские ценности дар даяния…