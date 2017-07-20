Мунна Майкл, 2017

Блеск огней, свет прожекторов, аплодисменты публики — обо всем этом простой уличный мальчишка не мог и мечтать. Он привык к лишениям, ведь жизнь в подворотне не оставляет времени на пустые грезы. Парню приходилось бороться за выживание и буквально добывать хлеб насущный. Бедолага видел только сырые мостовые и голодными ночами грезит о теплой постели. Но выживать ему помогает музыка. Дело в том, что с детских лет мальчуган любил смотреть выступления Майкла Джексона. Легендарный певец настолько сильно повлиял на юного поклонника, что заложил у него собственную манеру танцевать. Природная пластика и трудолюбие помогли бедняку освоить огромное количество движений. Он начал подолгу репетировать и отточил мастерство до небывалых высот. В один прекрасный день симпатичного танцора увидел менеджер по талантам Дев. Он сделал парнишке заманчивое предложение. Его суть заключалась в участии в танцевальном конкурсе, победитель которого станет звездой и получит крупный денежный приз. Не столько из-за денег, сколько ради славы главный герой согласился. С этого момента он попал в неизведанный мир шоу-бизнеса, коварный и жестокий. Наивный новичок столкнулся с предательством и завистью, процветающими за кулисами. Перед выходом на сцену Мунна вынужден был настраиваться на победу и игнорировать нападки недоброжелателей. Однако нашлись среди участников и добрые ребята, ставшие уличному парню верными товарищами. Не обошлось и без появления прекрасной леди Пуджи, тоже борющейся за главный приз. Какая судьба ожидает эти отношения?