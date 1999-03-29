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Скоро в прокате "Роки и Рани. История любви"
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Анания Пандей
Ananya Panday
Киноафиша
Персоны
Анания Пандей
Анания Пандей
Ananya Panday
Дата рождения
29 марта 1999
Возраст
24 года
Знак зодиака
Овен
Популярные фильмы
Чёрно-жёлтое такси
(2020)
2.5
Студент года 2
(2019)
2.1666667
Роки и Рани. История любви
(2023)
0
Фильмография Анания Пандей
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Год
Все
2023
2020
2019
Все
3
Фильмы
3
Актриса
3
Роки и Рани. История любви
Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
комедия, драма, семейный
2023, Индия
Билеты
2.5
Чёрно-жёлтое такси
Khaali Peeli
боевик, комедия, мелодрама
2020, Индия
2.2
Студент года 2
Student of the Year 2
мелодрама, боевик
2019, Индия
Новости о Анания Пандей
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