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Анания Пандей
Анания Пандей Ananya Panday
Киноафиша Персоны Анания Пандей

Анания Пандей

Ananya Panday

Дата рождения
29 марта 1999
Возраст
24 года
Знак зодиака
Овен

Популярные фильмы

Чёрно-жёлтое такси
Чёрно-жёлтое такси (2020)
2.5
Студент года 2
Студент года 2 (2019)
2.1666667
Роки и Рани. История любви
Роки и Рани. История любви (2023)
0

Фильмография Анания Пандей

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актриса 3
Роки и Рани. История любви
Роки и Рани. История любви Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani
комедия, драма, семейный 2023, Индия
Билеты
Чёрно-жёлтое такси 2.5
Чёрно-жёлтое такси Khaali Peeli
боевик, комедия, мелодрама 2020, Индия
Студент года 2 2.2
Студент года 2 Student of the Year 2
мелодрама, боевик 2019, Индия
Новости о Анания Пандей
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Amazon выпустил трейлер индийской мелодрамы «Глубина»
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