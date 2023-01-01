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Студент года 2
Киноафиша Фильмы Студент года 2 Студент года 2, 2019: актеры и роли
Student of the Year 2 Студент года 2 2019 / Индия
2.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 2.1
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Студент года 2, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пунит Мальхотра
В ролях
Алиа Бхатт Алиа Бхатт Alia Bhatt Тайгер Шрофф Тайгер Шрофф Tiger Shroff Тара Сутариа Тара Сутариа Tara Sutaria Анания Пандей Гуль Кират Панаг Gul Panag Фара Кхан Манжот Синг
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