Юитиро Умэхара

С первыми дождями окна начали продувать и заливать: 5 быстрых способов пережить осень без сквозняков

С первыми холодами везу на дачу 2 бутылки подсолнечного масла: на кухню не заношу – нашла 3 применения в доме

Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней

Пока НТВ готовит «Невский-8», «Россия-1» завлекает зрителей сериалом с 8 баллами на «Кинопоиске» — но шансов у него мало

Малобюджетная «Обсессия» оказалась так хороша, что теперь метит на 15 «Оскаров» — но одна деталь может все испортить

Почти 39 000 000 просмотров: этот осенний сборник «Маши и Медведя» снова в ТОПе у родителей и детей

5 сентября на Пятом выходит «Далеко до Москвы»: новый детектив с Оболдиной может неожиданно выстрелить этой осенью

Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября

Посмотрел и закрыл гештальт: 5 фантастических сериалов до 2-х сезонов, где есть настоящий финал

Мечи и драконы круто, но надоело: 5 шикарных фэнтези-сериалов с высокими рейтингами на IMDb, каждый со своим необычным миром