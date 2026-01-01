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Юитиро Умэхара
Yuichiro Umehara
Киноафиша
Персоны
Юитиро Умэхара
Юитиро Умэхара
Yuichiro Umehara
Дата рождения
8 марта 1991
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Герой боевиков
,
Комедийный актёр
Биография Юитиро Умэхары
Родился 8 марта 1991 года. Сидзуока, Япония.
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