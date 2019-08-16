«Мобильный воин Гандам: Нарратив»: Рецензия Киноафиши

Выход нового мультфильма, франшизы «Гандам» в российский прокат ― событие не масштабное, но крайне знаковое. Картину Есидзавы сложно назвать потенциальной нетленкой или большим шедевром (во многих смыслах она не выдерживает никакой критики), но только нужно быть совсем уж ворчливым скептиком, чтобы пропустить её на большом экране. Это примерно как выставка Караваджо или Ван Гога в вашем родном городе, на которую привезли только три или четыре малоизвестные картины великих классиков. Понятно, что хотелось бы побольше. Хотелось бы посмотреть вживую на «Подсолнухи» или «Шулеров», но спасибо хоть за это. За возможность хоть чуть-чуть прикоснуться к вечности.

Франшиза «Гандам» не вечная, ей 40 лет. Как, например, франшизе «Звездные войны». У франшизы «Гандам» в загашнике ― полтора десятка сериалов, дюжина фильмов, полсотни романов и комиксов, мощная и подробно расписанная мифология. Франшизе «Звездные войны» тоже было чем похвастаться, но компания Disney решила, что у зрителей и гиков короткая память, поэтому однажды взяла и кастрировала свою лошадку. Владельцы «Гандама», к счастью, этого делать не стали. Повторю еще раз ― полтора десятка сериалов, дюжина фильмов, полсотни романов и комиксов, мощная и подробно расписанная мифология. Давление канона на среднюю зрительскую голову ― больше 30 атмосфер. Будьте готовы, с первых кадров мультфильма на вас посыплются десятки имён, событий, фактов, которые вы наверняка не знаете (или забыли), даже если всегда считали себя настоящим фанатом гигантских боевых роботов.

Прокатчики говорят, что картина Есидзавы ― идеальная точка входа в мир «гандамовской» франшизы, и они, наверное, даже совсем не лукавят. Тем не менее, следующие несколько абзацев ― это памятка, краткий пересказ предыдущих серий. Очень длинный и очень субъективный вариант бегущей строчки «однажды в далекой-далёкой галактике», которую я попытаюсь загрузить вам прямо в мозг через зрительные адаптеры. Я знаю, никто и никогда не читает мануалы, но если вы пропустите следующую сотню предложений ― первые полчаса будете смотреть на киноэкран удивленными и растерянными глазами.

История вселенной «Гандама» начинается в недалёком будущем. Раньше сценаристы считали, что в 1988 году, но после выхода первой сотни серий эта дата постепенно сдвигалась, сдвигалась и сдвигалась по календарю. Итак, история вселенной «Гандама» начинается в недалёком будущем, где человечество, едва не погибнув в огне Третьей Мировой, наконец столкнулось с проблемой перенаселения и решило расширяться за счёт переезда на орбитальные станции. Объединенное правительство нашей планеты (так называемая Земная Федерация) запустило глобальное строительство искусственных спутников, на которые можно было бы переселить лишние миллиарды добровольных колонистов.

Мобильный воин Гандам. Нарратив

Открытие первого обитаемого спутника ознаменовало смену планетарного летоисчисления. Отныне история отсчитывалась с нулевого года Вселенского Века. Как это часто бывает, новая эпоха началась с трагедии ― «инцидента на Лапласе». Резиденция президента Земной Федерации на спутнике Лаплас была уничтожена террористами. Среди обломков спутника исчез оригинал новой конституции, провозглашавшей полное правовое равенство между обитателями Земли и её искусственных спутников. Вместе с документом, к которому мы еще вернемся, исчезло и доверие землян к своим новым соседям. Орбитальщиков отныне всегда считали потенциальными преступниками, беглецами, предателями, низшим классом. В этом была и крупица правды. Переезжали с Земли, как правило, самые бедные, самые незащищенные, люди без будущего, «лишние» люди. К 50-му году Вселенского Века человечество ― это почти 12 млрд человек, девять из которых живёт на орбите. Опасаясь дальнейшего усиления сепаратистов, Земная Федерация объявляет о прекращении колонизации. Колонизация прекращается. В это время в колониях становится невероятно популярной философия контолизма. Её создатель Зион Дейкун (почти религиозная фигура для всех орбитальщиков) проповедовал две вещи: во-первых, Земля как колыбель человечества священна и неприкосновенна; во-вторых, все колонии имеют законное право на суверенитет. В философии Зиона был и почти мистический элемент. Старик был уверен, что обитатели колоний ― новая ступень эволюции, а близость к космосу может со временем принести каждому колонисту новые метаспособности. «Шестое чувство», которое превратит каждого в человека будущего, «нью-тайпа».

В 52-м году ряд колоний из третьего орбитального сектора объявляет себя независимой от Федерации Республикой Зиона. В ответ на это Федерация вводит жесткие экономические санкции, навсегда прекращая снабжение колоний планетарными ресурсами, после чего начинает создавать масштабный космофлот с основной базой на Луне.

В 68-м году Зион Дейкун погибает в результате интриг своего советника Дегвина, который умело обвиняет в его смерти агентов Федерации. Дегвин объявляет себя законным диктатором, а Республику Зион ― Принципатом Зиона. Новый режим сначала избавляется от всех сторонников мирного пути, а потом начинает готовиться к крупномасштабной войне против «колыбели». Режим Дегвина вкачивает все ресурсы в разработку оружия нового поколения ― доспехов, которые способны вести боевые действия не только в космосе, но также на суше и воде. То есть на территории Земли, священной и неприкосновенной.

В январе 79-го армия Зиона начинает Войну Одного Года. С помощью ядерного и химического оружия зионовцы методично уничтожают колонии, лояльные Федерации, а потом начинают сбрасывать на планету орбитальные станции. Австралия уничтожена, страны на побережье Тихого и Индийского океанов смыты в океан. За первый месяц военных действий погибает более 3 млрд человек. Шокированная Федерация практически готова капитулировать, но появление собственной армии боевых доспехов ― «гандамов», созданных на основе похищенных у зионовцев технологий, ― ломает ход войны. К декабрю Федерации удаётся одержать победу, но эта победа обходится всем дорогой ценой. Около половины человечества (шесть-семь миллиардов человек) уничтожено. В мирном договоре между Федерацией и Зионом появляется ряд статей о прекращении работы над оружием массового поражения. Разумеется, обе стороны это игнорируют.

Мобильный воин Гандам. Нарратив

Федерация тайно разрабатывает гандамы нового поколения. Зионовские реваншисты, отказавшиеся признать поражение, сначала раскрывают эту тайну мировой общественности, после чего обрушивают на Землю еще одну орбитальную колонию, которая практически уничтожает Северную Америку ― главную житницу планеты. Федерация решает, что этот теракт развязывает им руки. Для поиска и истребления скрытых предателей и «пятой колонны» Федерация создаёт карательный флот «титанов», которые получают право вершить самосуд и уничтожать целые колонии, если факт их измены будет подтверждён. Радикализм «титанов» вызывает раскол внутри Федерации, который вскоре становится причиной серьезной гражданской войны. В это время в игре появляется группировка реваншистов Нового Зиона. Они принимают активное участие в гражданской войне на Земле, помогая то одной, то другой стороне. Когда «титаны» оказываются уничтожены, а их противники ― ослаблены, Новый Зион в 92-м году начинает Вторую Зионскую Войну, Снова станции падают на планету, гибнут миллиарды людей. Война почти не прекращается. Второе поражение Нового Зиона не мешает недобитым реваншистам снова собраться с силами и начать в 96-м году Третью Зионскую Войну. Человечество снова сокращается в два раза. Пока военные с упоением месят друг друга и простых гражданских, корпорация Anaheim, созданная Федерацией после Войны Одного Года, продолжает разработку новых боевых гандамов, которые продаёт каждому желающему. Anaheim наплевать на принципы и человеческие жертвы, ведь в своих исследованиях они давно вышли за пределы обычного гуманизма. В процессе подготовки молодых пилотов-ньютайпов для управления гандамами они обнаружили, что новые аномальные способности юных орбитальщиков, вступая в контакт с психофреймами боевых машин, дают просто невероятные результаты. Ньютайпы получают способность управлять временем, общаться с мертвыми и, возможно, становиться бессмертными. Но это уже спойлеры к фильму, поэтому вернемся к истории Вселенского Века.

В 96-м году Вселенского Века корпорация Anaheim наконец сливает пропагандистскую бомбу, которую её хозяева прятали все эти годы, ― ту самую «конституцию Лапласа». Документ Федерации, подтверждающий равенство всех граждан планеты и спутников, а также их право на самоопределение. В 96-м году войны заканчиваются, спустя четыре года спутники и колонии, включая Зион, входят в состав Федерации. Мир, дружба, жвачка. Финальные титры.

К чему был этот длинный рассказ? Мультфильм Есидзавы начинается в январе 79-го года. Принципат Зиона объявляет первую войну Федерации. Трёх маленьких орбитальщиков (мальчика и двух девочек) во время школьной экскурсии в Австралию посещает страшное видение, где первая орбитальная станция падает на Сидней. Подростки предупреждают взрослых. В итоге тысячи людей спасены, а «волшебных детей» объявляют ньютайпами и отправляют на опыты. В серии флэшбеков мы увидим нелегальные лаборатории «титанов», события Второй Зионской Войны, Третьей Зионской Войны.

Основные события фильма будут разворачиваться в 97-м году, то есть наша «идеальная точка входа в мифологию» ― это, по сути, её эпилог. Практически финальная глава. Дейенерис только что сожгла Гавань и села на трон. Живите с этим. Сравнение с Бурерожденной, кстати, вовсе не случайность. Финальный злодей мультфильма ― психопат с глазами разного цвета Золтан Акканен ― это новый кибер-клон главного антагониста всей франшизы Чара Азнабля. Бастарда великого пророка Зиона Дейкуна, который сыграл во всех Зионских войнах ключевую роль. Для японского масскульта Чар ― персонаж такой же значимости, как Дарт Вейдер для западного. Злодей-мем, именем которого называют гаджеты, компьютеры, бытовую технику, мотоциклы и постельное бельё. В новом мультфильме Есидзавы ему дали шанс еще раз попытаться уничтожить Землю. Возможно, не последний.

Феликс Зилич