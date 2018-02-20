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Сезон дьявола
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Ang Panahon ng Halimaw

Сезон дьявола, 2018

2018 / Филиппины
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О фильме

Неожиданный и в то же время узнаваемый фильм Лава Диаса, главного филиппинского режиссера современности, заходит на территорию мюзикла, оставаясь экскурсом в историю страны. Отдаленная филиппинская деревушка, 1970-е годы. После прихода к власти Фердинанда Маркоса и последующей отмены конституции страну наводнили военизированные отряды милиции, держащие мирных жителей в страхе. После исчезновения жены Лорены, открывшей клинику для бедных, Хуго, несмотря на сопротивление местных жителей, пытается разобраться в случившемся.

7.0 Оцените
15 голосов
Продолжительность 3 часа 54 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 20 февраля 2018
Возраст 18+
Режиссер
Лав Диас
Лав Диас
В ролях
Пинки Амадор
Анхель Акино
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сезон дьявола 2 постера
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