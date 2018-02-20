Сезон дьявола, 2018

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о выходе в прокат О фильме Неожиданный и в то же время узнаваемый фильм Лава Диаса, главного филиппинского режиссера современности, заходит на территорию мюзикла, оставаясь экскурсом в историю страны. Отдаленная филиппинская деревушка, 1970-е годы. После прихода к власти Фердинанда Маркоса и последующей отмены конституции страну наводнили военизированные отряды милиции, держащие мирных жителей в страхе. После исчезновения жены Лорены, открывшей клинику для бедных, Хуго, несмотря на сопротивление местных жителей, пытается разобраться в случившемся. Развернуть 7.0 Оцените 15 голосов Продолжительность 3 часа 54 минуты Год выпуска 2018 Премьера в мире 20 февраля 2018 Возраст 18+ Режиссер Лав Диас В ролях Пинки Амадор Анхель Акино Все актеры и съемочная группа 2 постера

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