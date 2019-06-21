Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик, 2019

2 серии: 1. Вспыш и чудо-машинк. Ниндзя-суп. Синоби - не единственный мастер ниндзя в своей семье - его Ниндзя-бабушка тоже знает пару приёмов! Но когда она подхватывает противную простуду, Вспыш, Эй-Джей и Синоби решают сделать самое могущественное лекарство во Вселенной: Ниндзя-суп! 2. Расти-механик. Расти и Руби должны найти Орбита в Арктике и помочь ему вернуться в космос. Лиаму не хватает терпения, чтобы научиться пользоваться новым супергеройским костюмом, который для него сделали Расти и Руби, и это приводит к неприятностям.