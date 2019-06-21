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Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик
Киноафиша Фильмы Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик
Blaze and the Monster Machines. Rusty Rivets

Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик, 2019

2019 / Канада
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О фильме

2 серии: 1. Вспыш и чудо-машинк. Ниндзя-суп. Синоби - не единственный мастер ниндзя в своей семье - его Ниндзя-бабушка тоже знает пару приёмов! Но когда она подхватывает противную простуду, Вспыш, Эй-Джей и Синоби решают сделать самое могущественное лекарство во Вселенной: Ниндзя-суп! 2. Расти-механик. Расти и Руби должны найти Орбита в Арктике и помочь ему вернуться в космос. Лиаму не хватает терпения, чтобы научиться пользоваться новым супергеройским костюмом, который для него сделали Расти и Руби, и это приводит к неприятностям.

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Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2019
Возраст 0+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Бронвин Деннисон
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Вспыш и чудо-машинки и Расти-механик 1 постер
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