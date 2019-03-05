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Сопротивление: История Ю Гван-сун
Hanggeo: Yoo Gwan-soon iyagi
Сопротивление: История Ю Гван-сун, 2019
2019 / Корея
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Жанр:
драма
исторический
биография
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О фильме
История Ю Гван-сун — основательницы движения 1 марта против японской оккупации Кореи.
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Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2019
Режиссер
Чо Мин-хо
В ролях
Ко А-сон
Ким Сэ-бёк
Ким Е-ын
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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