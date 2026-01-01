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Фильмография
Чон Ха-дам
Jeong Ha-dam
Киноафиша
Персоны
Чон Ха-дам
Чон Ха-дам
Jeong Ha-dam
Дата рождения
28 февраля 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.5
Подозрительный партнер
(2017)
7.3
Сеть
(2016)
7.2
Великий соблазнитель
(2018)
Фильмография Чон Ха-дам
6.4
Звонок. Последняя сессия
Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary
комедия, ужасы
2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.3
Сопротивление: История Ю Гван-сун
Hanggeo: Yoo Gwan-soon iyagi
драма, исторический, биография
2019, Южная Корея
Смотреть трейлер
7.3
Великий соблазнитель
драма, мелодрама, дорама
2018, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.5
Подозрительный партнер
комедия, мелодрама, триллер, дорама
2017, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.3
Сеть
Geumool
драма
2016, Южная Корея
Смотреть трейлер
Рецензия
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