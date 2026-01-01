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Чон Ха-дам
Чон Ха-дам Jeong Ha-dam
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Чон Ха-дам

Jeong Ha-dam

Дата рождения
28 февраля 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Подозрительный партнер 7.5
Подозрительный партнер (2017)
Сеть 7.3
Сеть (2016)
Великий соблазнитель 7.2
Великий соблазнитель (2018)

Фильмография Чон Ха-дам

Звонок. Последняя сессия 6.4
Звонок. Последняя сессия Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary
комедия, ужасы 2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
Сопротивление: История Ю Гван-сун 6.3
Сопротивление: История Ю Гван-сун Hanggeo: Yoo Gwan-soon iyagi
драма, исторический, биография 2019, Южная Корея
Смотреть трейлер
Великий соблазнитель 7.3
Великий соблазнитель
драма, мелодрама, дорама 2018, Южная Корея
Подозрительный партнер 7.5
Подозрительный партнер
комедия, мелодрама, триллер, дорама 2017, Южная Корея
Сеть 7.3
Сеть Geumool
драма 2016, Южная Корея
Смотреть трейлер Рецензия
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