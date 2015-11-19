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Naebujadeul

Инсайдеры, 2015

2015 / Корея
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Ли Кан Хи, редактор влиятельной консервативной газеты, использует силы прессы, чтобы возвести конгрессмена Чан Пил У до должности ведущего кандидата в президенты. Однажды У Чан Хун, амбициозный прокурор, начинает расследование отношений между Чангом и спонсором, полагая, что это его шанс сделать карьеру. Исследуя прошлое конгрессмена, Ву встречает Ана, который уже долгое время планировал свою месть Чан Пил У. Так начинается противостояние между ними, из которого выберется лишь тот, кто способен переосмыслить свои поступки. 

  • Фильм основан на веб-туне The Insiders, популярном онлайн-комиксе сценариста и художника Юн Тэ Хо, в котором тонко анализируется коррупция внутри южнокорейского общества. 
  • 31 декабря 2015 года фильм был повторно выпущен в Южной Корее под названием «Инсайдеры: Оригинал». Новая версия содержит 50 минут дополнительного отснятого материала, что увеличивает продолжительность картины до трех часов. 
  • Премьера фильма в южнокорейских кинотеатрах прошла 19 ноября 2015 года. На продюсерскую и режиссерскую версии фильма было продано в общей сложности 9,1 миллиона билетов, что позволило картине стать самым кассовым фильмом с рейтингом R всех времен в корейской прокате. 
     

Главный редактор влиятельной консервативной газеты Ли Ган-хи продвигает кандидата в президенты Чан Пхир-у в лидеры предвыборной гонки. За этой кампанией стоит сделка с крупнейшим спонсором газеты – корпорацией Mirae Motors. Гангстер Ан Сан-гу выполняет различные поручения влиятельных людей и предан своему делу, но однажды решает передать редактору Ли документы о тайных счетах конгрессмена Чана. Вскоре бандит окажется привязанным к стулу, а безэмоциональные люди в деловых костюмах отпилят ему руку и сдадут в дурдом. Ан решает мстить.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 19 ноября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Чо Мин-хо
В ролях
Ли Бен-хон
Ли Бен-хон
Ли Гён-ён
Ким Хон-пха
Ким Хон-пха
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Инсайдеры 2 постера
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Инсайдеры

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 14:17
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