Инсайдеры, 2015

Ли Кан Хи, редактор влиятельной консервативной газеты, использует силы прессы, чтобы возвести конгрессмена Чан Пил У до должности ведущего кандидата в президенты. Однажды У Чан Хун, амбициозный прокурор, начинает расследование отношений между Чангом и спонсором, полагая, что это его шанс сделать карьеру. Исследуя прошлое конгрессмена, Ву встречает Ана, который уже долгое время планировал свою месть Чан Пил У. Так начинается противостояние между ними, из которого выберется лишь тот, кто способен переосмыслить свои поступки.