Инсайдеры, 2015

Ли Кан Хи, редактор влиятельной консервативной газеты, использует силы прессы, чтобы возвести конгрессмена Чан Пил У до должности ведущего кандидата в президенты. Однажды У Чан Хун, амбициозный прокурор, начинает расследование отношений между Чангом и спонсором, полагая, что это его шанс сделать карьеру. Исследуя прошлое конгрессмена, Ву встречает Ана, который уже долгое время планировал свою месть Чан Пил У. Так начинается противостояние между ними, из которого выберется лишь тот, кто способен переосмыслить свои поступки.
Главный редактор влиятельной консервативной газеты Ли Ган-хи продвигает кандидата в президенты Чан Пхир-у в лидеры предвыборной гонки. За этой кампанией стоит сделка с крупнейшим спонсором газеты – корпорацией Mirae Motors. Гангстер Ан Сан-гу выполняет различные поручения влиятельных людей и предан своему делу, но однажды решает передать редактору Ли документы о тайных счетах конгрессмена Чана. Вскоре бандит окажется привязанным к стулу, а безэмоциональные люди в деловых костюмах отпилят ему руку и сдадут в дурдом. Ан решает мстить.