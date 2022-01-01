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Ким Сэ-бёк
Ким Сэ-бёк
Kim Sae-byeok
О персоне
Фильмография
Ким Сэ-бёк
Kim Sae-byeok
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Дата рождения
24 октября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Скорпион
Биография Ким Сэ-бёк
Родилась 24 октября 1986 года. Пусан, Южная Корея.
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Фильмография Ким Сэ-бёк
Женщина, которая убежала
драма
2020, Корея
6.0
Сопротивление: История Ю Гван-сун
драма, исторический, биография
2019, Корея
0.0
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