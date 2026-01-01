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3.7
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Medniy vsadnik Rossii
3.7
Medniy vsadnik Rossii
, 2019
Medniy vsadnik Rossii
Russia / History, Drama / 18+
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3.7
Medniy vsadnik Rossii
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Trailer
Cast
Evgeniy Redko
Etienne Falcone
Valeriya Lanskaya
Marie Anne Collot
Evgeniy Steblov
General Betskoy
Boris Khvoshnyanskiy
Captain Lascari
Andrey Sokolov
Yuri Matveevich Felten
Vladimir Ilyin
Baron Bilinstein
Yuri Stoyanov
Gospodin Yakovlev
Yuriy Nazarov
Caster Kailov
Boris Livanov
Olga Belova
Catherine II
Denis Tkachyov
Fonten, rezchick
Director
Vasily Livanov
Writer
Vasily Livanov
Composer
Gennady Gladkov
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
2019
Also known as
Medniy vsadnik Rossii, Бронзани коњаник Русије, Медный всадник России
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Film rating
3.7
Rate
12
votes
3.3
IMDb
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