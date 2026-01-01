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Poster of Medniy vsadnik Rossii
3.7
Medniy vsadnik Rossii - Trailer
Kinoafisha Films Medniy vsadnik Rossii
3.7

Medniy vsadnik Rossii

, 2019
Medniy vsadnik Rossii
Russia / History, Drama / 18+
Trailers
Poster of Medniy vsadnik Rossii
3.7
Medniy vsadnik Rossii - Trailer
Medniy vsadnik Rossii  Trailer

Cast

Evgeniy Redko
Etienne Falcone
Valeriya Lanskaya
Valeriya Lanskaya
Marie Anne Collot
Evgeniy Steblov
Evgeniy Steblov
General Betskoy
Boris Khvoshnyanskiy
Boris Khvoshnyanskiy
Captain Lascari
Andrey Sokolov
Andrey Sokolov
Yuri Matveevich Felten
Vladimir Ilyin
Vladimir Ilyin
Baron Bilinstein
Yuri Stoyanov
Yuri Stoyanov
Gospodin Yakovlev
Yuriy Nazarov
Yuriy Nazarov
Caster Kailov
Boris Livanov
Boris Livanov
Olga Belova
Catherine II
Denis Tkachyov
Fonten, rezchick
Director Vasily Livanov
Writer Vasily Livanov
Composer Gennady Gladkov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2019
Also known as
Medniy vsadnik Rossii, Бронзани коњаник Русије, Медный всадник России

Film rating

3.7
Rate 12 votes
3.3 IMDb
Place in the rating
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Medniy vsadnik Rossii - Trailer
Medniy vsadnik Rossii Trailer
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