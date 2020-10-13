«Экстремальная работа»: Рецензия Киноафиши

Офицер Ко (Рю Сын-нён) всё приближается к пенсии, хотя за всю свою карьеру он так и не вырос выше капитана. Он работает с обаятельной, но непутёвой командой в отделе по борьбе с наркоторговлей. Дела упорно не получаются, раскрываемость слабая, а те бандиты, которых группа таки ловит, — мелкая сошка. Группа находит логово наркоторговцев, но как оборудовать слежку? Решение приходит экстравагантное: группа выкупает кафе напротив. Но как сделать прикрытие убедительным? Всё верно, работать в этом кафе. Если залить курицу соусом для свинины, то получается очень хорошо.

Экстремальная работа

«Экстремальная работа», между прочим, второй корейский фильм по количеству зрителей на родине за всё время существования корейского кинематографа. В докарантинном прокате его посмотрело более 16 миллионов корейских зрителей («Паразитов», для сравнения, чуть больше десяти). И это действительно очень зрительское кино в корейском понимании этого слова.

Некоторая жанровая разболтанность фильма — не недостаток, а базовая отличительная черта корейского кино. Само собой, это полицейская комедия про хороших, но непутёвых копов, ловящих не менее чудаковатых гангстеров. Но, как положено в корейском кино, иногда в фильм приходят приёмы из совсем других жанров. Пару раз в фильме появляются вспышки некомедийного совсем вполне себе ультранасилия, иногда уровень драмы превышает привычные нормативы, а иногда наоборот, события приобретают совсем абсурдистский тон.

Экстремальная работа

Немного разболтанным выглядит сам темп повествования. Например, в какой-то момент сами герои забывают о полицейском долге и с головой уходят в производство курицы. На этот акт фильма о полицейской составляющей как бы забывают и создатели картины. Концептуально это выглядит вполне обоснованно. Но странно и немного абсурдно.

Главный плюс фильма – пятёрка главных героев. Они вызывают симпатию, несмотря на откровенную чудаковатость. Комедийного потенциала в этих чудиках хватит на франшизу. Тем не менее, пускай они иногда ведут себя глупо, в нужный момент они проявляют не просто профессионализм, а героизм, более того, в финальной битве найдётся место суперспособностям (вне контекста это не спойлер).

Экстремальная работа

Глупое ли это кино? Да, откровенно. В нём нет цельности, не все шутки работают, а многие повторяются чаще, чем стоило бы (троп «психотропное вещество употребил не тот человек» топорно повторяется два раза), но это не отменяет того дурацкого обаяния, которым фильм блещет.

Это кино понравится тем, кто любит корейское кино, необычное, сочетающее в себе, казалось бы, несочетаемые элементы, с небольшим оттенком абсурда во всём повествовании. Не будем забывать и про то, что это просто довольно смешная полицейская и немного кулинарная комедия. И да, фильм вызывает жгучее желание поесть курицы. С соусом от свинины.

Петр Волошин