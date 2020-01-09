«Изгоняющий дьявола: Абаддон»: Рецензия Киноафиши

Семья Джоэла (Роберт Казински), кажется, проклята. Совсем недавно умерла жена Джоэла, а теперь маленький сын Мэйсон (Кайден Дагомер) одержим страшными видениями. Сам Джоэл болен биполярным расстройством, распад его личности только усугубляется под действием жутких стрессов. Он хочет рассказать сыну о нереальности видений, но уже сам теряет грань между реальным миром и страшными фантазиями. Чтобы справиться с проблемой, его знакомая приводит экзорциста (Питер Джейсон), который утверждает, что его семья проклята и проклятие это может привести к жутким последствиям.

В первую очередь необходимо сказать, что данный фильм не имеет никакого отношения к франшизе, начатой великим фильмом Уильяма Фридкина. В оригинале фильм называется «The Assent», а русское название – исключительно плод фантазии локализаторов, которые хотят заинтересовать зрителя этим фильмом.

Действительно, больше им предложить зрителю до просмотра нечего: трейлер ленты выглядит относительно банально, в ролях нет знакомых лиц (разве что фанаты жанрового кино узнают Питера Джеймса, также в фильме небольшую роль играет между прочим лауреатка Оскара Татум О’Нил, которую даже не вписали в титры), – попытка искусственно причислить фильм к франшизе хоть и некрасива, но понятна, тем более не в первый раз.

Впрочем, вопрос в том, может ли эта лента предложить что-то. «Абаддон» неплохо задуман и изначальное решение вести повествование от возможно ненадёжного рассказчика не блещет оригинальностью, но это приём, который работает при определённых обстоятельствах. Сама по себе идея объединить психологический триллер про душевное расстройство с фильмом про экзорцизм также выглдит разумной. Более того, фильм даже достаточно прилично снят с визуальной точки зрения, но он настолько дурно написан, что это перекрывает любые достоинства.

Изгоняющий дьявола: Абаддон

В некоторые моменты фильм даже выглядит относительно страшным: спасибо оригинальной работе художника-постановщика и неоригинальной, но ладно сбитой операторской работой с не совсем топорными скримерами. Проблема этого фильма в том, что одна его часть плохо стыкуется с предыдущей и ещё хуже – со следующей, а заканчивается фильм вовсе банально, если не сказать – глупо.

В итоге «Изгоняющий дьявола: Абаддон» оказывается совсем проходным ужастиком, интересным самозабвенным фанатом жанра, но совсем не нужным рядовому зрителю. Что ж, это и вправду роднит этот фильм с франшизой, к которой он незаслуженно приписан. Поздние продолжения «Экзорциста» тоже звёзд с неба не хватали.