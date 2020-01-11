Семья Джоэла (Роберт Казински), кажется, проклята. Совсем недавно умерла жена Джоэла, а теперь маленький сын Мэйсон (Кайден Дагомер) одержим страшными видениями. Сам Джоэл болен биполярным расстройством, распад его личности только усугубляется под действием жутких стрессов. Он хочет рассказать сыну о нереальности видений, но уже сам теряет грань между реальным миром и страшными фантазиями. Чтобы справиться с проблемой, его знакомая приводит экзорциста (Питер Джейсон), который утверждает, что…
один из самых слабых ужастиков, что я видел!
1 балл из 10ти!
диалоги, картинка, актёры ужасны ;)) но самый страшный и стрёмный в фильме это священник ;))
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