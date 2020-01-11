Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Переводчик" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Изгоняющий дьявола: Абаддон Изгоняющий дьявола: Абаддон
Киноафиша Фильмы Изгоняющий дьявола: Абаддон Отзывы о фильме «Изгоняющий дьявола: Абаддон»
The Assent Изгоняющий дьявола: Абаддон 2019 / США
2.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Изгоняющий дьявола: Абаддон»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Семья Джоэла (Роберт Казински), кажется, проклята. Совсем недавно умерла жена Джоэла, а теперь маленький сын Мэйсон (Кайден Дагомер) одержим страшными видениями. Сам Джоэл болен биполярным расстройством, распад его личности только усугубляется под действием жутких стрессов. Он хочет рассказать сыну о нереальности видений, но уже сам теряет грань между реальным миром и страшными фантазиями. Чтобы справиться с проблемой, его знакомая приводит экзорциста (Питер Джейсон), который утверждает, что…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Сергей Давтян 11 января 2020, 11:40
Оценка
Хуже ужастика я не видел
11 января 2020, 11:40 Ответить
Игорь Цыганков 12 января 2020, 16:28
в ответ на сообщение Сергей Давтян от 11 января 2020, 11:40
Что на столько смешной? 😁
12 января 2020, 16:28 Ответить
Алена Багирова 15 января 2020, 19:38
Оценка
Самый тупой фильм , не советую даже смотреть !
15 января 2020, 19:38 Ответить
Валерия Юдина 22 января 2020, 15:54
Оценка
Отстой. Не интересно. Не страшно.
22 января 2020, 15:54 Ответить
Андрей 9 июня 2020, 11:28
Оценка
даже тв3 его в прокат не возьмёт!!!
один из самых слабых ужастиков, что я видел!
1 балл из 10ти!
диалоги, картинка, актёры ужасны ;)) но самый страшный и стрёмный в фильме это священник ;))
9 июня 2020, 11:28 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Жили-были
Жили-были 3 комментария
Вызов
Вызов 256 комментариев
Ночная сова
Ночная сова 2 комментария
Ужас Истфилда: Первое изгнание
Ужас Истфилда: Первое изгнание 1 комментарий
Форсаж 10
Форсаж 10 31 комментарий
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 43 комментария
Мегалодон
Мегалодон 21 комментарий
До рассвета
До рассвета 21 комментарий
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App