Наша рецензия

Семья Джоэла (Роберт Казински), кажется, проклята. Совсем недавно умерла жена Джоэла, а теперь маленький сын Мэйсон (Кайден Дагомер) одержим страшными видениями. Сам Джоэл болен биполярным расстройством, распад его личности только усугубляется под действием жутких стрессов. Он хочет рассказать сыну о нереальности видений, но уже сам теряет грань между реальным миром и страшными фантазиями. Чтобы справиться с проблемой, его знакомая приводит экзорциста (Питер Джейсон), который утверждает, что…