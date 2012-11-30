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Talaash

Поиск, 2012

2012 / Индия
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
Инспектору Шекхвату ранним утром сообщают о несчастном случае и смерти кинозвезды Армана Капура, автомобиль которого ломает заграждения в районе Красных фонарей и падает в море. То, что сначала выглядит как простое расследование автомобильной аварии предстает рядом таинственных загадок. Что в такое время делал актёр в этом районе, расположенном не по дороге от его офиса в киногородке и не по дороге к его дому? Почему перед смертью Арман получил у своего бухгалтера наличными 2 млн. рупий? Почему на безлюдной улице трезвый актёр не удержал машину? У Шекхавата в личной жизни своя трагедия — погибший десятилетний сын и сломанная семейная жизнь. Распутать преступление Шекхавату во многом помогает путана Рози.
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 30 ноября 2012
Режиссер
Reema Kagti
В ролях
Аамир Кхан
Аамир Кхан
Карина Капур
Карина Капур
Рани Мукхерджи
Рани Мукхерджи
Навазуддин Сиддикуи
Навазуддин Сиддикуи
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