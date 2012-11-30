Поиск, 2012

Инспектору Шекхвату ранним утром сообщают о несчастном случае и смерти кинозвезды Армана Капура, автомобиль которого ломает заграждения в районе Красных фонарей и падает в море. То, что сначала выглядит как простое расследование автомобильной аварии предстает рядом таинственных загадок. Что в такое время делал актёр в этом районе, расположенном не по дороге от его офиса в киногородке и не по дороге к его дому? Почему перед смертью Арман получил у своего бухгалтера наличными 2 млн. рупий? Почему на безлюдной улице трезвый актёр не удержал машину? У Шекхавата в личной жизни своя трагедия — погибший десятилетний сын и сломанная семейная жизнь. Распутать преступление Шекхавату во многом помогает путана Рози.
ПроизводствоAamir Khan Productions, Excel Entertainment
Другие названия
Talaash, Talaash: The Answer Lies Within, A nyomozás - Egy rejtély részletei, Act of Murder, Act of Providence, Dhuan, Qidiruv, Reema Kagti's Untitled Project, Talaash: La respuesta está dentro de ti, Talaash: Trái Tim Cô Độc, Um Detetive Ocupado, Zakhmee, Поиск, तलाश, 阿米爾罕之大搜索, สืบลับดับจิต
Рейтинг фильма
7.3
Оцените10 голосов
7.3IMDb
Обновлено 13 ноября 2022
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