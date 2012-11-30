Поиск, 2012

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7.3

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, 2012
Talaash
Индия / криминал, драма, детектив / 18+
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7.3

О фильме

Инспектору Шекхвату ранним утром сообщают о несчастном случае и смерти кинозвезды Армана Капура, автомобиль которого ломает заграждения в районе Красных фонарей и падает в море. То, что сначала выглядит как простое расследование автомобильной аварии предстает рядом таинственных загадок. Что в такое время делал актёр в этом районе, расположенном не по дороге от его офиса в киногородке и не по дороге к его дому? Почему перед смертью Арман получил у своего бухгалтера наличными 2 млн. рупий? Почему на безлюдной улице трезвый актёр не удержал машину? У Шекхавата в личной жизни своя трагедия — погибший десятилетний сын и сломанная семейная жизнь. Распутать преступление Шекхавату во многом помогает путана Рози.

В ролях

Аамир Кхан
Аамир Кхан
Surjan Singh Shekhawat
Карина Капур
Карина Капур
Rosie
Рани Мукхерджи
Рани Мукхерджи
Roshni Shekhawat
Навазуддин Сиддикуи
Навазуддин Сиддикуи
Tehmur
Раджкумар Рао
Devrath Kulkarni
Субрат Дутта
Шерназ Патель
Suhaas Ahuja
Sanjay Kejriwal
Виван Бхатена
Armaan Kapoor
Pariva Pranati
Sonya Kapoor
Джиниет Рат
Karan Shekhawat
Шиба Чадха
Nirmala
Режиссер Reema Kagti, Priyamvada Narayanan
Сценарист Фархан Ахтар, Зоя Ахтар, Анураг Кашьяп, Arun Shekhar, Reema Kagti
Композитор Ram Sampath
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 30 ноября 2012
Премьера в мире 30 ноября 2012
Дата выхода
30 ноября 2012 Индия UA
30 ноября 2012 США
Бюджет $7 395 080
Сборы в мире $5 277 766
Производство Aamir Khan Productions, Excel Entertainment
Другие названия
Talaash, Talaash: The Answer Lies Within, A nyomozás - Egy rejtély részletei, Act of Murder, Act of Providence, Dhuan, Qidiruv, Reema Kagti's Untitled Project, Talaash: La respuesta está dentro de ti, Talaash: Trái Tim Cô Độc, Um Detetive Ocupado, Zakhmee, Поиск, तलाश, 阿米爾罕之大搜索, สืบลับดับจิต

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 13 ноября 2022

Отзывы о фильме

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