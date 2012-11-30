Поиск, 2012

Инспектору Шекхвату ранним утром сообщают о несчастном случае и смерти кинозвезды Армана Капура, автомобиль которого ломает заграждения в районе Красных фонарей и падает в море. То, что сначала выглядит как простое расследование автомобильной аварии предстает рядом таинственных загадок. Что в такое время делал актёр в этом районе, расположенном не по дороге от его офиса в киногородке и не по дороге к его дому? Почему перед смертью Арман получил у своего бухгалтера наличными 2 млн. рупий? Почему на безлюдной улице трезвый актёр не удержал машину? У Шекхавата в личной жизни своя трагедия — погибший десятилетний сын и сломанная семейная жизнь. Распутать преступление Шекхавату во многом помогает путана Рози.

Развернуть