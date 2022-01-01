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Виджай Кришна Ачария
Виджай Кришна Ачария
Vijay Krishna Acharya
О персоне
Фильмография
Виджай Кришна Ачария
Vijay Krishna Acharya
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Дата рождения
1 января 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Виджай Кришна Ачария
Родился 1 января 1968 года. Канпур, Индия.
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Фильмография Виджай Кришна Ачария
Банды Индостана
боевик, драма, исторический
2018, Индия
4.0
Байкеры 3
боевик, триллер, криминал
2013, Индия
7.0
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