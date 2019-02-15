«Банды Индостана»: Рецензия Киноафиши

Феликс Зилич о зрелищном костюмном кино на трендовых пиратских щщах

Индийское кино давно перестали называть смешным и провинциальным. За последние десять лет кинематографисты из Болливуда освоили все передовые технологии и даже скептиков заставили уважать свои танцы, витальность и традиционные ценности. Единственное, что регулярно подводило новых героев — это попытки догнать и перегнать Голливуд. Ошибка, которой грешат не только индийцы, но даже наши соотечественники. Особенно наши соотечественники. Догнать и перегнать Голливуд. Режиссёр Виджай Кришна Ачария поверил, что сражается на территории конкурента ещё шесть лет назад, когда его фильм «Dhoom 3» стал большой международной сенсацией, а критики нарекли автора самым успешным и перспективным подражателем Кристофера Нолана. В своём новом проекте Ачария решил идти ва-банк и бросить вызов ещё одному современнику — Гору Вербински.

Ничто не предвещало беды, ведь в руках Ачарии было несколько серьёзных козырей. Первый козырь — честное желание сделать собственный вариант «Пиратов Карибского моря» на колоритном индийском материале. С бенгальской солью, раджпутскими повстанцами и жарким саундтреком от братьев Гогавале. Второй и самый главный козырь — актёр Аамир Кхан, в звёздной карьере которого не было коммерческих провалов с 2000 года. Звезду «Трёх идиотов» знают по всей планете, а в богатом Китае его лицо не менее узнаваемо, чем маски Джонни Деппа и Тома Круза: последние две картины Аамира заработали в Поднебесной 193 и 113 млн долларов. Ничто не предвещало беды, поэтому продюсеры были готовы делать самый дорогой фильм в истории Болливуда. Они вложили в пиратский проект с Аамиром больше 40 млн долларов, согласились строить для картины настоящие парусные корабли, снимать натурные съемки на Мальте и в Таиланде. Продюсеры, возможно, сомневались в Ачарии, но верили в Кхана. Аамир — настоящий профессионал и известный перфекционист, берущий под тотальный контроль все нюансы рабочего процесса. В итоге Аамир был первым, кто месяц назад официально извинился перед фанатами. Shit happens, признался Фиранги, в первую очередь, это моя вина. Не досмотрел, братья и сестры, виноват.

Официальные извинения перед фанатами в современном Болливуде — норма профессиональной этики. За последние пару лет многие сфейлившие звезды (shit happens ведь случается со всяким) публично отказывались после провала от гонорара или его части. «Банды Индостана», в самом деле, провалились. Они не всплыли даже в Китае, для которого продюсеры нарезали специальную версию с учётом всех популярных претензий со стороны критиков и зрителей. Минус сорок четыре минуты к метражу. Любопытно, что западные рецензенты отнеслись к картине Ачарии куда более снисходительно, но это была, как правило, высокомерная снисходительность. Мол, обычное индийское кино — пляшут, поют. Как мы и привыкли.

Почему же тогда стоит идти в кино на «Банды Индостана», если их сценарий далёк от совершенства, музыкальные номера не вызывают мгновенного желания сорваться в пляс, а призрак Джека Воробья не прекращает шептать в уши зрителя скептичные скабрезности? Ну, во-первых, потому что, в отличии от кинокритика Джо Лейдона, мы с вами… не привыкли. Болливудские блокбастеры редко попадают на российские экраны, и многие зрители, к сожалению, ещё не избалованы хорошим индийским кино. Мы с вами почти не видели на большом экране визионерские работы Раджамули и Санджая Бхансали. Имена Аамира Кхана и Амитхаба Баччана для многих, в лучшем случае, тени из детства. «Банды Индостана» — пусть и не шедевр, но вполне зрелищное костюмное кино на трендовых пиратских щщах, где — будем честны — не смог толком выстрелить ни один из сменщиков Гора Вербински. К тому же, бедовый фильм Анчарии — хороший шанс посмотреть на знакомую с детства тему под новым углом.

Давным-давно, когда океан был воистину бесконечным, над Британской империей не заходило солнце, а Ост-Индская компания хищным соколом царила над южными морями, кучка смельчаков осмелилась бросить вызов жестокому гегемону. Некоторых из них вела жажда мести и справедливости, других — звонкая монета, третьих — волшебная музыка. Но все они вошли в историю как одно единое целое. Банды Индостана.

Феликс Зилич