Постер фильма Слепая любовь
7.3 Рейтинг IMDb: 7.1
Слепая любовь

Слепая любовь

Fanaa 18+
О фильме

Зуни, слепая от рождения, с благословения родителей отправляется в Дели на празднование Дня Независимости Кашмира. Она с группой девушек выступает на этом празднике в качестве танцовщиц. На экскурсии Зуни знакомится с гидом Реханом. Рехану нравится Зуни и он окружает ее заботой и вниманием. Слепая девушка влюбляется в него и они решают поженится. Зуни делает операцию на глаза и прозревает, но Рехан неожиданно погибает во время террористического акта в Красном форте. Однако через несколько лет выясняется, что Рехан не погиб, но он совсем не тот человек, за кого себя выдавал...
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 48 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 26 мая 2006
Дата выхода
26 мая 2006 Индия
26 мая 2006 Нидерланды
26 мая 2006 США
Бюджет $5 300 000
Сборы в мире $22 181 516
Производство Yash Raj Films
Другие названия
Fanaa, Im Sturm der Liebe, Belepusztulni, Cô Gái Ấn Độ Fanaa, Destroyed in Love, Fanaa - Im Sturm der Liebe, Jonim fido, La paura nel cuore, Na Tempestade do Amor, Unicestwienie, Unicestwienie w miłości, Слепая любовь
Режиссер
Кунал Кохли
В ролях
Аамир Кхан
Аамир Кхан
Каджол
Табу
Шиней Ахуджа
Риши Капур
Риши Капур
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Слепая любовь
Шрикант 7.8
Шрикант (2024)
Банды Индостана 4.4
Банды Индостана (2018)
Тайная суперзвезда 7.9
Тайная суперзвезда (2017)
Байкеры 3 6.5
Байкеры 3 (2013)
Поиск 7.2
Поиск (2012)
Эту пару создал Бог 6.8
Эту пару создал Бог (2008)
Байкеры 2 7.3
Байкеры 2 (2006)
Цвет шафрана 8.1
Цвет шафрана (2006)
И в печали, и в радости... 7.7
И в печали, и в радости... (2001)
Лагаан: Однажды в Индии 8.1
Лагаан: Однажды в Индии (2001)
Bcё в жизни бывает 7.5
Bcё в жизни бывает (1998)
Страна 7.0
Страна (2018)

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Цитаты
Rehan Qadri О, ты слепой.
Zooni Ali Beg Да ты что, не видел? Ты тоже слепая?
Rehan Qadri Слава Богу, что нет.
Zooni Ali Beg Как мило говорить такое слепому человеку.
Rehan Qadri Если бы я был слеп, я бы не увидел самого прекрасного в мире — тебя. "Твоя красота заставила Бога ошибиться, что тут ещё скажешь? Чтобы ты не навела на себя сглаз, Он забрал у тебя глаза."
саундтрек фильма Слепая любовь
