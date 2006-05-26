Зуни, слепая от рождения, с благословения родителей отправляется в Дели на празднование Дня Независимости Кашмира. Она с группой девушек выступает на этом празднике в качестве танцовщиц. На экскурсии Зуни знакомится с гидом Реханом. Рехану нравится Зуни и он окружает ее заботой и вниманием. Слепая девушка влюбляется в него и они решают поженится. Зуни делает операцию на глаза и прозревает, но Рехан неожиданно погибает во время террористического акта в Красном форте. Однако через несколько лет выясняется, что Рехан не погиб, но он совсем не тот человек, за кого себя выдавал...
СтранаИндия
Продолжительность2 часа 48 минут
Год выпуска2006
Премьера в мире26 мая 2006
Дата выхода
26 мая 2006
Индия
26 мая 2006
Нидерланды
26 мая 2006
США
Бюджет$5 300 000
Сборы в мире$22 181 516
ПроизводствоYash Raj Films
Другие названия
Fanaa, Im Sturm der Liebe, Belepusztulni, Cô Gái Ấn Độ Fanaa, Destroyed in Love, Fanaa - Im Sturm der Liebe, Jonim fido, La paura nel cuore, Na Tempestade do Amor, Unicestwienie, Unicestwienie w miłości, Слепая любовь