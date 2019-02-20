«30 безумных желаний»: Рецензия Киноафиши

Марат Шабаев посмотрел стереотипный подростковый фильм и винит в его провале не только звёзд

Всё начинается в группе поддержки неизлечимо больных. Простой тихоня Келвин (Эйса Баттерфилд) приходит туда не по состоянию здоровья, а из-за дури в башке — он постоянно находит у себя симптомы болезней, которых у него нет. В общем, типичный ипохондрик. Келвину немного за двадцать, колледж он бросил и живёт с родителями. Вместе с отцом и братом работает в местном аэропорту на выгрузке багажа, на досуге рисует и мастерит безделушки из дерева.

На собраниях больных Келвин предпочитает отмалчиваться, но даже это не остановит его от знакомства с молодой ироничной девушкой Скай (Мэйси Уильямс). Она, конечно, скоро должна умереть, но витальности в ней побольше, чем в Келвине. Скай постоянно меняет парики, один цветастее другого, и старается жить каждым моментом. Carpe diem и все такое. Зачем скучать, если ты и так умираешь?

Перед смертью язвительная девушка решила сделать ряд важных вещей из списка, который составила. И даже здесь проявляется её едкая ирония – вместо «ToDoList» это желания из категории «ToDieList». Среди дел фигурируют потеря девственности, арест и исправление жизни какого-нибудь грустного человека. Разумеется, им станет Келвин.

«30 безумных желаний»

Эйса Баттерфилд, десять лет назад находившийся в категории молодых перспективных актёров, начинал действительно впечатляюще — был особо отмечен за слезоточивую роль в «Мальчике в полосатой пижаме», снялся у Скорсезе («Хранитель времени») и в большом фантастическом блокбастере («Игра Эндера»). Но что-то явно пошло не так. Прорывом могла стать большая супергероическая роль, но красно-синее трико отобрал у него Том Холланд. Эйса же стал заложником незаметных фильмов с невнятным сценарием. Правда, в этом году он был очень к месту в сериале «Половое воспитание» на Netflix, но это скорее исключение из сложившегося правила.

«30 безумных желаний» эксплуатируют привычный образ Баттерфилда — британец играет сероватого скромнягу, которому нужен толчок для полноценной радостной жизни. Этим катализатором становится персонаж Мэйси Уильямс, которая играет типичную «manic pixie dream girl». Это стереотипный образ живой и яркой девушки, которая должна расшевелить застенчивого молодого парня так, чтоб он стал смелым и взрослым. Может ли Уильямс добавить что-то от себя этому клишированному персонажу, смертельно больной девушке, которая выглядит абсолютно здоровой? Может ли Баттерфилд сломать стереотип о нём, как об однообразном актере? Пожалуй, что нет, и тут виноваты не только звёзды, но и посредственный сценарий. Спасибо его автору Фергалу Року, что не стал создавать романтическое напряжение между главными героями, но и без этого тут достаточно сомнительных моментов.

Например, абсолютно картонная стюардесса Иззи (Нина Добрев), являющаяся объектом молчаливого обожания Келвина. Конечно, Скай (говорящее имя, понимаете?) попытается свести приземлённого юношу-грузчика, который никогда не летал в самолёте, и Иззи, работающую исключительно на высоте. Сюжет «30 безумных желаний» вообще развивается максимально предсказуемым образом.

«30 безумных желаний»

В какой-то момент (и это даже не спойлер) Скай умрёт. Келвин перестанет быть ипохондриком, откроет Иззи правду о себе, поймёт ценность жизни и изменится, став смелым и раскрепощённым. И только зритель уйдет из зала растерянным. Как рассказать историю дружбы двух подростков, один из которых умирает, не скатываясь в пошлую сентиментальность, мы уже видели в «Я, Эрл и умирающая девушка».

Невыдающийся режиссёр Питер Хатчингс снял проходную тинейджерскую драму без отличительных особенностей. Из актёров здесь можно выделить разве что Кена Жонга («Сообщество»), который подкупает зрителя ролью участливого полицейского. Зато центральный дуэт Уильямс и Баттерфилда заставляет даже забыть о таком словосочетании, как «актёрская химия». Так что звёзды, в принципе, виноваты тоже.

Марат Шабаев