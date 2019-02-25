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Всё начинается в группе поддержки неизлечимо больных. Простой тихоня Келвин (Эйса Баттерфилд) приходит туда не по состоянию здоровья, а из-за дури в башке — он постоянно находит у себя симптомы болезней, которых у него нет. В общем, типичный ипохондрик. Келвину немного за двадцать, колледж он бросил и живёт с родителями. Вместе с отцом и братом работает в местном аэропорту на выгрузке багажа, на досуге рисует и мастерит безделушки из дерева. На собраниях больных Келвин предпочитает…