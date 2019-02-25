Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Охота" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
30 безумных желаний 30 безумных желаний
Киноафиша Фильмы 30 безумных желаний Отзывы о фильме «30 безумных желаний»
Then Сame Уou 30 безумных желаний 2018 / США
6.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «30 безумных желаний»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Всё начинается в группе поддержки неизлечимо больных. Простой тихоня Келвин (Эйса Баттерфилд) приходит туда не по состоянию здоровья, а из-за дури в башке — он постоянно находит у себя симптомы болезней, которых у него нет. В общем, типичный ипохондрик. Келвину немного за двадцать, колледж он бросил и живёт с родителями. Вместе с отцом и братом работает в местном аэропорту на выгрузке багажа, на досуге рисует и мастерит безделушки из дерева. На собраниях больных Келвин предпочитает…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Nadezhda Kuzmina 25 февраля 2019, 14:28
Оценка
Перепутали и случайно пошли на этот фильм. Очень не понравилось Всё!
Хотелось бы поставить минус один.
25 февраля 2019, 14:28 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Мумиёшки
Мумиёшки 2 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 23 комментария
Любовь-Морковь. Восстание машин
Любовь-Морковь. Восстание машин 13 комментариев
14+: Продолжение
14+: Продолжение 12 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Юра дворник
Юра дворник
2023, Россия, комедия, драма
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Kinoafisha.info App